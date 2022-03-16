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    Bilim ve TeknolojiTEKNOFEST Yarışmalarına Yurt Dışından Başvuru Süresi 31 Mart’a Uzatıldı
    HaberlerBilim Ve Teknoloji Haberleri TEKNOFEST Yarışmalarına Yurt Dışından Başvuru Süresi 31 Mart’a Uzatıldı
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    TEKNOFEST Yarışmalarına Yurt Dışından Başvuru Süresi 31 Mart’a Uzatıldı

    TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen teknoloji yarışmaları her yıl olduğu gibi bu yılda gençlerden büyük ilgi görüyor. Ülkemiz gençlerinin yanı sıra yurt dışından da yoğun talep gösterilen yarışmalar için yurt dışı başvuru süresi de uzatıldı. Belirlenen 16 farklı yarışma için uzatılan başvuru süresi 31 Mart tarihinde sona erecek. Yarışmalara yurt dışından ilkokul, ortaokul, lise, üniversite ve üzeri seviye ile mezun seviyesi dahil teknoloji meraklısı tüm gençler katılabiliyor.

    16.03.2022 - 17:19 |
    TEKNOFEST Yarışmalarına Yurt Dışından Başvuru Süresi 31 Mart’a Uzatıldı

     

    Türkiye’nin dört bir yanında bilim ve teknolojiyi rehber edinmiş, geleceğin teknolojilerini üreten gençler ile yurt dışından yarışmalara katılan gençler TEKNOFEST çatısı altında bir araya geliyorlar. Bu yıl yarışmalara katılımın yine katlandığı TEKNOFEST’te yurt dışından gelen yoğun talep üzerine belirli yarışmaların başvuru tarihleri uzatıldı.

    Yarışmalara yurt dışından katılmak isteyen gençler 31 Mart 2022 tarihine kadar başvuru yapabilecekler. Gençler teknoloji yarışmaları için detaylı bilgilere yine teknofest.org web sitesi üzerinden ulaşabilecekler.

    Millî teknoloji üretme ve geliştirme konusunda gençlerin ilgisinin artırılması hedeflenerek bu alanlarda çalışan binlerce gencin projesine destek olmak için ön eleme aşamasını geçen takımlara bu yıl 12 milyon TL’nin üzerinde malzeme desteği, TEKNOFEST’te yarışıp dereceye girmeye hak kazanan takımlara 6 Milyon TL'nin üzerinde ödül verilecek. Başvurular https://teknofest.org/tr/competitions/ web sitesi üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirilebiliyor.

    Yurt Dışından Katılacaklar İçin Son Başvuru Tarihi 31 Mart’a Uzatılan Yarışmalar

    • Roket Yarışması

    • İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması

    • Sağlıkta Yapay Zeka Yarışması

    • Uçan Araba Yarışması

    • İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması

    • Eğitim Teknolojileri Yarışması

    • Engelsiz Yaşam Teknolojileri Yarışması

    • Akıllı Ulaşım Yarışması

    • Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması

    • Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması

    • Tarım Teknolojileri Yarışması

    • Sanayide Dijital Teknolojiler Yarışması

    • Turizm Teknolojileri Yarışması

    • World Drone Cup

    • Pardus 21 Hata Yakalama ve Öneri Yarışması

    Robotik Yarışmalar

    Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu, medya kuruluşları ve üniversitelerin destekleriyle düzenlenen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali 30 Ağustos-4 Eylül 2022 tarihleri arasında Samsun’da, Çarşamba Havalimanında yine Dünya gençlerini bir araya getirecek. https://teknofest.org/tr/

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