Tarsus'ta 'Teknoloji ve Bilim Şenliği'

8-14 Mart Bilim ve Teknoloji Haftası dolayısıyla düzenlenen ve iki gün süren şenlik kapsamında çocuklar 'uzay gözlemevi' ile gezegen ve yıldızları üç boyutlu izlerken, STEM Merkezi bünyesinde bulunan deney malzemelerini, 3D tasarım ve artırılmış gerçeklik uygulamalarını deneyimledi. Eğitici ve öğretici atölyelerle buluşan bilim ve teknoloji meraklısı yüzlerce çocuk, şenlik kapsamında eğlenerek öğrendi.

"Bilim ve teknolojinin yaygınlaşması için çaba gösteriyoruz"

Dünyanın hızla değiştiği bu çağda ilerlemenin en etkili yolunun bilim ve teknoloji olduğunu söyleyen Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, "Bu şenlikle bilimin ve teknolojinin çocuklarda yaygınlaştırılması, bilim ve teknoloji ile çocuklar arasındaki etkileşimin atölyelerimiz yoluyla aktarılmasını hedefledik. Bu gibi şenlikler öğrenmeye istekli, merak eden, araştırmacı, bilinçli bireylerin yetişmesine katkı sağlayan öğrenme metotlarından biridir. Bilim ve teknoloji atölyeleri, robotik kodlama atölyesi, mekatronik, akıl oyunları atölyesi ile bilime ve teknolojiye meraklı olan çocuklarımıza çalışma alanları oluşturmaktayız’’ dedi.