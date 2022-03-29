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    Bilim ve TeknolojiTaarruz helikopteri T129 ATAK, BİLİMFEST’te olacak
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    Taarruz helikopteri T129 ATAK, BİLİMFEST’te olacak

    Kepez Belediyesi’nin Antalya Bilim Merkezi’nde 31 Mart-2 Nisan tarihlerinde düzenleyeceği BilimFest, Dünya çapında kendi sınıfında en etkin taarruz helikopteri olan T 129 ATAK Taarruz ve Taktik Helikopterini ziyaretçilerle buluşturacak.

    29.03.2022 - 11:51 | | İHA
    Taarruz helikopteri T129 ATAK, BİLİMFEST’te olacak

    Antalya Bilim Merkezi, BilimFest ile kapılarını açıyor. Kepez Belediyesi tarafından 12 bin 500 metre kare alana kurulan Antalya Bilim Merkezi, 3 gün sürecek BilimFest ile bilim ve teknoloji devlerine ev sahipliği yapacak.   Antalya BilimFest’te, Dünya çapında kendi sınıfında en etkin taarruz helikopteri T 129 ATAK Taarruz ve Taktik Helikopterini ziyaretçiler yakından görme imkanı bulacak.

    T129 ATAK Helikopteri Türk Silahlı Kuvvetleri’nin taarruz helikopteri ihtiyacını karşılamak amacıyla Türkiye’ye özgü milli kabiliyetler kullanılarak geliştirildi. Performansı zorlu görevleri için optimize edilmiş olup, gece ve gündüz koşullarında yüksek manevra ve performans kabiliyeti ile Türk Silahlı Kuvvetleri’nin operasyonlarında etkin bir şekilde görev yapıyor.

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