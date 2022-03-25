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    Bilim ve TeknolojiTürksat 4B uydusu BİLİMFEST’te
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    Türksat 4B uydusu BİLİMFEST’te

    Dünya Sağlık Örgütü’nün 2013 yılında 9 milyon yeni tüberküloz hastasının olduğunu ve bunun 1,5 milyonunun öldüğünü belirttiğini söyleyen Göğüs Hastalıkları uzmanı Dr. Esra Ekbiç Kadıoğlu, günümüzde hala her gün 4 bin 100 kişinin verem hastalığı nedeniyle öldüğünün ve Türkiye’de 12-15 milyon kişinin enfekte olduğunu, vücutlarında uyur durumda verem mikrobunu taşıdıklarının tahmin edildiğini ifade etti.

    25.03.2022 - 16:12 | | İHA
    Türksat 4B uydusu BİLİMFEST’te

    Akdeniz’in ilk ve tek bilim merkezi olan Antalya Bilim Merkezi, BilimFest ile kapılarını aralıyor. Dokumapark’ta 31 Mart-2 Nisan tarihlerinde düzenlenecek BilimFest, Antalyalıları bilim ve teknolojiyle buluşturacak. BilimFest’te, Dünya’nın önde gelen uydu operatörlerinden biri olan Türksat’ta yerini alacak. Kendi uyduları ve diğer uydular üzerinden her türlü uydu haberleşmesini gerçekleştiren Türksat, 4B uydusunu ziyaretçilere tanıtacak.

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