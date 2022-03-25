Türksat 4B uydusu BİLİMFEST’te

Akdeniz’in ilk ve tek bilim merkezi olan Antalya Bilim Merkezi, BilimFest ile kapılarını aralıyor. Dokumapark’ta 31 Mart-2 Nisan tarihlerinde düzenlenecek BilimFest, Antalyalıları bilim ve teknolojiyle buluşturacak. BilimFest’te, Dünya’nın önde gelen uydu operatörlerinden biri olan Türksat’ta yerini alacak. Kendi uyduları ve diğer uydular üzerinden her türlü uydu haberleşmesini gerçekleştiren Türksat, 4B uydusunu ziyaretçilere tanıtacak.