Antalya Bilim Merkezi’ne 5 ayda 8 bin öğrenci katıldı

Kepez Belediyesi’nin 31 Mart’ta düzenleyeceği BİLİMFEST ile kapılarını açacak olan Antalya Bilim Merkezi, aylar öncesinden bilimsel çalışmalara ve öğrencilerin faydalanabilmesi için de atölye çalışmalarına kapılarını araladı. Antalya Bilim Merkezi’nin atölye çalışmalarına 5 ayda 8 bin öğrenci katıldı. DokumaPark’ta 12 bin 500 metre kare alana kurulan Antalya Bilim Merkezi’ndeki 7 farklı Deneyap Teknoloji Atölyelerine, hafta sonları bireysel, hafta içi günleri ise okul olarak gelen çocuklar katılabiliyor. Biyoloji, astronomi, robotik kodlama, fen bilimleri, matematik, ahşap ve tasarım atölyelerine yaşı ve ilgisi uygun olan çocuklar, hafta sonlarında eğlenceli ve bilimsel eğitim alıyor.

“Yetişkinler 31 Mart'tan sonra görebilecek”

Ekim ayından bu yana hafta içi günleri okul olarak gelen çocuklar ise, 1 saatlik dersin ardından 1 saat süren sergi salonları gezisine katılıyor. Açılmış olan düzeneklerin tanıtımının yapıldığı bu gezi ile, öğrencilerin merakları artıyor. Akdeniz’in ilk ve tek bilim merkezi olan tesisin resmi açılışı, 31 Mart ve 2 Nisan 2022 tarihlerindeki BİLİMFEST ile yapılacak. Açılışın ardından yetişkinler de burayı gezebilecek. Ebeveynler uzaydan havacılığa, fizikten madenciliğe kadar çeşitli konuları aydınlatan sergileri gezerken, çocuklar da bu atölyelerden yararlanmaya devam edebilecek.