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    Bilim ve TeknolojiSamsun'da TEKNOFEST 2022 hazırlıkları: Çalışmalar yerinde incelendi
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    Samsun'da TEKNOFEST 2022 hazırlıkları: Çalışmalar yerinde incelendi

    30 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında Samsun ev sahipliğinde gerçekleştirilecek TEKNOFEST 2022 hazırlıkları kapsamında Samsun-Çarşamba Uluslararası Havalimanı'nda yürütülen çalışmalar yerinde incelendi.

    15.04.2022 - 11:53 |
    Samsun'da TEKNOFEST 2022 hazırlıkları: Çalışmalar yerinde incelendi

    Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Karayolları Samsun 7. Bölge Müdürü Rifat Silov, DSİ 7. Bölge Müdürü Ahmet Ersin Gökçe ve ilgili kurum temsilcileriyle birlikte, 30 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında Samsun’un ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan TEKNOFEST 2022 hazırlıkları kapsamında Samsun-Çarşamba Uluslararası Havalimanı'nda yürütülen çalışmalara bakıldı.

    TEKNOFEST’in, Türkiye’nin Milli Teknoloji Hamlesi’ni gerçekleştirmek için yola çıkan, ülkede milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik öneme sahip kurum ve kuruluşların paydaşlığında düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olduğunu hatırlatarak, böylesine önemli bir organizasyona Milli Mücadele’nin ilk adımının atıldığı şehir olarak ev sahipliği yapacak olmanın gururunu yaşadıklarını ve festival tarihi yaklaştıkça tüm şehirde heyecanın da arttığını ifade eden Samsun Valisi Zülkif Dağlı, “Tamamı geleceğin odak teknoloji alanlarında gerçekleştirilen yarışmalarda ilkokuldan üniversite ve üzeri seviyeye kadar her eğitim seviyesinden gençler, mezunlar ve profesyoneller katılacak. Festival kapsamında yarışmaların yanı sıra Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK akrobasi timleri ve Akıncı, Hürkuş, Atak Helikopteri gibi milli imkanlarla geliştirilen hava araçlarının gösterileri gerçekleştirilecek, yerli ve yabancı katılımların olacağı fuar etkinlik alanlarında ziyaretçiler, çeşitli teknolojileri ve simülasyon alanlarını deneyimleyebilecek, son çıkan teknolojiler hakkında ayrıntılı bilgilere ulaşabilecek ve yerli ve yabancı üretim hava ve kara araçlarını yakından görme imkanına sahip olacaktır” dedi.

    “Samsun’a yakışır bir etkinlik olacak”

    Festivalin Samsun’a yakışır bir şekilde organize edileceğini vurgulayan Vali Dağlı, “Bizler de uluslararası katılımın olacağı bu büyük etkinliğin Samsun’a yakışır bir şekilde her yönüyle kusursuz olarak gerçekleştirilebilmesi için tüm kurumlarımızla birlikte festival alanında ve otoparklarda çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Yine yoğun bir ziyaretçi katılımını beklediğimiz festival sürecince misafirlerimizin trafik sorunu yaşamamaları için de yol düzenleme ve alternatif güzergah çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. İnşallah çalışmalarımız neticesinde en güzel şekilde gerçekleştirilecek olan festivalimiz ilimiz, ülkemiz, gençlerimiz ve geleceğimiz için güzel ve hayırlı gelişmelere vesile olacaktır” diye konuştu.

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