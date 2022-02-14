°
Şehir seçiniz
    BİST2.002-2.39EURO15.400.25USD13.600.12ALTIN818.521.28
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    Bilim ve TeknolojiPİLOT’tan 100 bin dolara kadar nakit desteği, başvurular açıldı
    HaberlerBilim Ve Teknoloji Haberleri PİLOT’tan 100 bin dolara kadar nakit desteği, başvurular açıldı
    ABONE OL

    PİLOT’tan 100 bin dolara kadar nakit desteği, başvurular açıldı

    Türk Telekom iştiraki olan TT Ventures çatısı altında yoluna devam edecek olan PİLOT’un yeni dönem başvuruları açıldı.

    14.02.2022 - 14:15 |
    PİLOT’tan 100 bin dolara kadar nakit desteği, başvurular açıldı

    Türk Telekom’un girişim hızlandırma programı PİLOT, yepyeni yapısı ve zenginleşen içeriğiyle 10. dönem başvurularını almaya başladı. PİLOT’a kabul edilecek ekiplerden seçilen girişimlere 100 bin dolara kadar nakit desteği verilecek. Ekipler, Türk Telekom ile iş birliği yapma ve TT Ventures’tan direkt yatırım alma fırsatını yakalayacak.

    Program sonunda seçilen girişimler, ABD programına katılma hakkı kazanacak. Programa kabul edilen girişimlerden seçilenler ayrıca TT Ventures tarafından direkt yatırım alma ayrıcalığına sahip olacak.

    TT Ventures Genel Müdürü Muhammed Özhan proje ile ilgili şunları söyledi: “Türkiye’yi geleceğe taşıyacak girişimcilik kültürünün gelişmesine öncülük ediyoruz. Ülkemizin bu alandaki gücünü ve başarılarını global arenaya taşıma potansiyeline sahip ‘unicorn’larını ortaya çıkarma hedefiyle, Türkiye’nin ilk kurumsal girişim hızlandırma programı PİLOT ile 2013 yılından bu yana teknoloji girişimlerini destekliyoruz. Program süresince ekipler 100’e yakın mentorla birebir görüşebilecekler. Ayrıca girişimler, Türk Telekom’un iş bağlantılarına da erişme fırsatı yakalayacaklar.

    GÜNCEL HABERLER

    İfadelerinde ortaya çıktı! 7 bin euro karşılığında anlaşmışlar!

    İfadelerinde ortaya çıktı! 7 bin euro karşılığında anlaşmışlar!

    Ege'de Türk karasularına geri itilen 348 göçmen kurtarıldı

    Ege'de Türk karasularına geri itilen 348 göçmen kurtarıldı

    Bakan Koca'dan takımlara Turkovac teşekkürü!

    Bakan Koca'dan takımlara Turkovac teşekkürü!

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İfadelerinde ortaya çıktı! 7 bin euro karşılığında anlaşmışlar!

    İfadelerinde ortaya çıktı! 7 bin euro karşılığında anlaşmışlar!

    Sıradaki Haber
    Çılgın Sayısal Loto'da dev ikramiye sahibini buldu! Sayısal Loto'da kazandıran numaralar

    Çılgın Sayısal Loto'da dev ikramiye sahibini buldu! Sayısal Loto'da kazandıran numaralar

    Sıradaki Haber
    Putin'in sözcüsünden şoke eden açıklamalar! 'Çocuklarınızı tellere asacağız'

    Putin'in sözcüsünden şoke eden açıklamalar! 'Çocuklarınızı tellere asacağız'

    Sıradaki Haber
    3600 ek göstergede son dakika gelişmesi! Milyonlarca memur ve emekli bekliyordu, bu hafta...

    3600 ek göstergede son dakika gelişmesi! Milyonlarca memur ve emekli bekliyordu, bu hafta...

    Sıradaki Haber