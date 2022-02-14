PİLOT’tan 100 bin dolara kadar nakit desteği, başvurular açıldı

Türk Telekom’un girişim hızlandırma programı PİLOT, yepyeni yapısı ve zenginleşen içeriğiyle 10. dönem başvurularını almaya başladı. PİLOT’a kabul edilecek ekiplerden seçilen girişimlere 100 bin dolara kadar nakit desteği verilecek. Ekipler, Türk Telekom ile iş birliği yapma ve TT Ventures’tan direkt yatırım alma fırsatını yakalayacak.

Program sonunda seçilen girişimler, ABD programına katılma hakkı kazanacak. Programa kabul edilen girişimlerden seçilenler ayrıca TT Ventures tarafından direkt yatırım alma ayrıcalığına sahip olacak.



TT Ventures Genel Müdürü Muhammed Özhan proje ile ilgili şunları söyledi: “Türkiye’yi geleceğe taşıyacak girişimcilik kültürünün gelişmesine öncülük ediyoruz. Ülkemizin bu alandaki gücünü ve başarılarını global arenaya taşıma potansiyeline sahip ‘unicorn’larını ortaya çıkarma hedefiyle, Türkiye’nin ilk kurumsal girişim hızlandırma programı PİLOT ile 2013 yılından bu yana teknoloji girişimlerini destekliyoruz. Program süresince ekipler 100’e yakın mentorla birebir görüşebilecekler. Ayrıca girişimler, Türk Telekom’un iş bağlantılarına da erişme fırsatı yakalayacaklar.