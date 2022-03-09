F-16'ların yerini alacak! Heyecanlandıran paylaşım, tarih verildi...

Türkiye’nin beşinci nesil jet muharip uçak projesi olan Milli Muharip Uçak gündemdeki yerini koruyor. Türkiye’nin hava muharebesi alanındaki üstünlüğü elde etmesini sağlayacak olan uçak günümüzde kullanılan F16’ların yerini almış olacak.

2023 yılında motorunun ilk kez çalıştırılması beklenen uçağa ilişkin olarak TUSAŞ’tan heyecanlandıran açıklama yapıldı.

TUSAŞ sosyal medya platformu Twitter üzerinden “İstiklal ve istikbal uğrunda, gökyüzünü dolduracak kanatlarıyla!” paylaşımını yaptı. Paylaşımda “#MMU #18Mart2023” hashtagleri de kullanıldı.