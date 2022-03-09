F-16'ların yerini alacak! Heyecanlandıran paylaşım, tarih verildi...
Türkiye’nin ilk savaş uçağı olacak olan Milli Muharip Uçağa ilişkin TUSAŞ paylaşımda bulundu. Yeteneklerini gösteren kısa bir video ile tanıtılan Milli Muharip Uçak’a ilişkin kritik ipucu da verildi. Paylaşımda 18 Mart 2023 tarihi verildi.
09.03.2022 - 11:15 |
Türkiye’nin beşinci nesil jet muharip uçak projesi olan Milli Muharip Uçak gündemdeki yerini koruyor. Türkiye’nin hava muharebesi alanındaki üstünlüğü elde etmesini sağlayacak olan uçak günümüzde kullanılan F16’ların yerini almış olacak.
2023 yılında motorunun ilk kez çalıştırılması beklenen uçağa ilişkin olarak TUSAŞ’tan heyecanlandıran açıklama yapıldı.
TUSAŞ sosyal medya platformu Twitter üzerinden “İstiklal ve istikbal uğrunda, gökyüzünü dolduracak kanatlarıyla!” paylaşımını yaptı. Paylaşımda “#MMU #18Mart2023” hashtagleri de kullanıldı.
İstiklal ve istikbal uğrunda,— Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (@TUSAS_TR) March 9, 2022
Gökyüzünü dolduracak kanatlarıyla!#MMU#18Mart2023 🇹🇷 ✈️ pic.twitter.com/FTTokxy5YB
İlgili Haber
iPhone yeni fiyatları şok etti! Apple tüm ürünlere zam yaptı! İşte iPhone'ların güncel fiyatları...