°
Şehir seçiniz
    BİST2.0501.93EURO16.071.69USD14.641.34ALTIN964.911.13
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    Bilim ve TeknolojiF-16'ların yerini alacak! Heyecanlandıran paylaşım, tarih verildi...
    HaberlerBilim Ve Teknoloji Haberleri F-16'ların yerini alacak! Heyecanlandıran paylaşım, tarih verildi...
    ABONE OL

    F-16'ların yerini alacak! Heyecanlandıran paylaşım, tarih verildi...

    Türkiye’nin ilk savaş uçağı olacak olan Milli Muharip Uçağa ilişkin TUSAŞ paylaşımda bulundu. Yeteneklerini gösteren kısa bir video ile tanıtılan Milli Muharip Uçak’a ilişkin kritik ipucu da verildi. Paylaşımda 18 Mart 2023 tarihi verildi.

    09.03.2022 - 11:15 |
    F-16'ların yerini alacak! Heyecanlandıran paylaşım, tarih verildi...

    Türkiye’nin beşinci nesil jet muharip uçak projesi olan Milli Muharip Uçak gündemdeki yerini koruyor. Türkiye’nin hava muharebesi alanındaki üstünlüğü elde etmesini sağlayacak olan uçak günümüzde kullanılan F16’ların yerini almış olacak.

    F-16ların yerini alacak Heyecanlandıran paylaşım, tarih verildi...

    2023 yılında motorunun ilk kez çalıştırılması beklenen uçağa ilişkin olarak TUSAŞ’tan heyecanlandıran açıklama yapıldı.

    F-16ların yerini alacak Heyecanlandıran paylaşım, tarih verildi...

    TUSAŞ sosyal medya platformu Twitter üzerinden “İstiklal ve istikbal uğrunda, gökyüzünü dolduracak kanatlarıyla!” paylaşımını yaptı. Paylaşımda “#MMU #18Mart2023” hashtagleri de kullanıldı.

    iPhone yeni fiyatları şok etti! Apple tüm ürünlere zam yaptı! İşte iPhone'ların güncel fiyatları...
    İlgili Haber
    iPhone yeni fiyatları şok etti! Apple tüm ürünlere zam yaptı! İşte iPhone'ların güncel fiyatları...
    Apple yeni iPhone'u tanıttı! İşte iPhone SE'nin özellikleri
    İlgili Haber
    Apple yeni iPhone'u tanıttı! İşte iPhone SE'nin özellikleri
    Selçuk Bayraktar, üniversite öğrencilerine SİHA sistemlerini anlattı
    İlgili Haber
    Selçuk Bayraktar, üniversite öğrencilerine SİHA sistemlerini anlattı
    Türkiye Uzay Ajansı Başkanı: 2029'da aya insansız araç indirmeyi hedefliyoruz
    İlgili Haber
    Türkiye Uzay Ajansı Başkanı: 2029'da aya insansız araç indirmeyi hedefliyoruz

    GÜNCEL HABERLER

    Altın fiyatları uçuşa geçti! Tarihi karar sonrası flaş tahmin, gram altın yeniden zirvede...

    Altın fiyatları uçuşa geçti! Tarihi karar sonrası flaş tahmin, gram altın yeniden zirvede...

    Bolu Dağı geçişinde kar yağışı ve sis! Görüş uzaklığı 30 metreye düştü

    Bolu Dağı geçişinde kar yağışı ve sis! Görüş uzaklığı 30 metreye düştü

    Buğday, arpa, mısır, çavdar, pirinç, yulaf... Hepsini kapsıyor! Yüzde 52,7 arttı, rekor...

    Buğday, arpa, mısır, çavdar, pirinç, yulaf... Hepsini kapsıyor! Yüzde 52,7 arttı, rekor...

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    FED faiz toplantısı ne zaman? FED faiz kararı ne olur? FED ne zaman toplanacak? FED faiz toplantı tarihleri!

    FED faiz toplantısı ne zaman? FED faiz kararı ne olur? FED ne zaman toplanacak? FED faiz toplantı tarihleri!

    Sıradaki Haber
    Bolu Dağı geçişinde kar yağışı ve sis! Görüş uzaklığı 30 metreye düştü

    Bolu Dağı geçişinde kar yağışı ve sis! Görüş uzaklığı 30 metreye düştü

    Sıradaki Haber
    Lviv'de tarihi tiyatronun sahnesi savaş mağdurlarına ev sahipliği yapıyor

    Lviv'de tarihi tiyatronun sahnesi savaş mağdurlarına ev sahipliği yapıyor

    Sıradaki Haber
    Son dakika emekli ikramiyesi kararı! SGK yeni gelişmeyi duyurdu, ödemeler...

    Son dakika emekli ikramiyesi kararı! SGK yeni gelişmeyi duyurdu, ödemeler...

    Sıradaki Haber