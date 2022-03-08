Apple yeni iPhone'u tanıttı! İşte iPhone SE'nin özellikleri

Tasarım olarak aynı olan iPhone 8'den 20 kat daha hızlı olacak 3. jenerasyon IPhone SE'de 4.7 inç Retina ekran kullanıldı. Cihazın fiyatı 429 Dolar olarak açıklandı. Türkiye fiyatı henüz belli değil.

Teknoloji devi Apple yeni ürünlerini tanıtmak üzere özel bir etkinlik düzenledi. Apple, üçüncü nesil İphone SE ile iPad Air'ı tanıttı.

Türkiye'de 'ucuz' iPhone olarak bilinen SE'nin son modelinde A15 Bionic işlemci kullanıldı. Bir önceki modelle aynı ekran boyutuna (4.7 inç) sahip iPhone SE 2022, 16 Mart'ta piyasaya çıkacak. Cihazın fiyatı ise 429 olarak belirlendi.