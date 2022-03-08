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    Bilim ve TeknolojiApple yeni iPhone'u tanıttı! İşte iPhone SE'nin özellikleri
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    Apple yeni iPhone'u tanıttı! İşte iPhone SE'nin özellikleri

    Apple bugün gerçekleştirilen özel etkinlikle yeni ürünlerini duyurdu. Türkiye'de 'ucuz' iPhone olarak bilinen SE'nin üçüncü jenerasyonu tanıtıldı. A15 Bionic işlemciyle gelecek olan yeni iPhone SE'nin piyasaya çıkacağı tarih de açıklandı.

    08.03.2022 - 22:14 |
    Apple yeni iPhone'u tanıttı! İşte iPhone SE'nin özellikleri

    Tasarım olarak aynı olan iPhone 8'den 20 kat daha hızlı olacak 3. jenerasyon IPhone SE'de 4.7 inç Retina ekran kullanıldı. Cihazın fiyatı 429 Dolar olarak açıklandı. Türkiye fiyatı henüz belli değil.

    Teknoloji devi Apple yeni ürünlerini tanıtmak üzere özel bir etkinlik düzenledi. Apple, üçüncü nesil İphone SE ile iPad Air'ı tanıttı.

    Türkiye'de 'ucuz' iPhone olarak bilinen SE'nin son modelinde A15 Bionic işlemci kullanıldı. Bir önceki modelle aynı ekran boyutuna (4.7 inç) sahip iPhone SE 2022, 16 Mart'ta piyasaya çıkacak. Cihazın fiyatı ise 429 olarak belirlendi.

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