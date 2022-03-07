TÃ¼rkiye Uzay AjansÄ± BaÅŸkanÄ± Serdar HÃ¼seyin YÄ±ldÄ±rÄ±m, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Ä°nsan KaynaklarÄ± Ofisi'nin Erzurum'da dÃ¼zenlediÄŸi DoÄŸu Anadolu Kariyer FuarÄ±'nda (DAKAF), Ã¶ÄŸrencilerle buluÅŸtu.

AtatÃ¼rk Ãœniversitesi'nin ev sahipliÄŸinde, 9 Ã¼niversitenin paydaÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla bugÃ¼n tÃ¶renle baÅŸlayan DAKAF'ta TÃ¼rkiye Uzay AjansÄ±'nÄ±n Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± hakkÄ±nda bilgi veren YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Ã–yle bir noktaya doÄŸru gidiyoruz ki artÄ±k uzayda olmadan dÃ¼nyada Ã¶nemli iÅŸler yapmak, bÃ¼yÃ¼k iÅŸler yapmak mÃ¼mkÃ¼n olmayacak. BÃ¶lgesel, dÃ¼nyaya hitap etmeyen bazÄ± ÅŸeyler devam edecektir. EÄŸer biz bununla yetineceksek 'eh uzaya Ã§Ä±kmasak da olur' diyebiliriz. Ama TÃ¼rkiye bununla yetinemez. TÃ¼rkiye mutlaka dÃ¼nyada sÃ¶z sahibi Ã¼lke olmak istiyorsa uzayda Ã§ok gÃ¼Ã§lÃ¼ bir ÅŸekilde temsil edilmek zorundadÄ±r. Zaten bu maksatla Uzay AjansÄ± kuruldu. Bizim faaliyetimiz bunun Ã¼zerinedir" dedi.

Uzay teknolojilerinde 2'nci ligde yer alan TÃ¼rkiye'yi birinci lige yÃ¼kseltmek iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± anlatan YÄ±ldÄ±rÄ±m, en Ã¶nemli hedeflerinden bir tanesinin bÃ¶lgesel bir konumlama sistemi oluÅŸturmak olduÄŸunu bildirdi. BÃ¶lgesel konumlama sisteminin TÃ¼rkiye iÃ§in Ã¶nemli bir adÄ±m olacaÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izen YÄ±ldÄ±rÄ±m, bu zor projeyi gerÃ§ekleÅŸtirmek iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± kardeÅŸ ve dost Ã¼lkelerle beraber bu sistemi kullanmayÄ± hedeflediklerini sÃ¶yledi.Â

'AY PROGRAMI Ã‡OK MERAK EDÄ°LDÄ°'

TÃ¼rkiye Uzay AjansÄ±'nÄ±n ay programÄ±nÄ±n Ã§ok merak edildiÄŸini ve bir Ã§ok kiÅŸi tarafÄ±ndan doÄŸru anlaÅŸÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan YÄ±ldÄ±rÄ±m, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Ay programÄ±mÄ±z, yoÄŸun bir ÅŸekilde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Ã§ok Ã¶nemli bir program. BirÃ§ok kiÅŸi tarafÄ±ndan doÄŸru anlaÅŸÄ±lmamÄ±ÅŸ, doÄŸru anlaÅŸÄ±lsÄ±n istiyorum. Aya insan gÃ¶ndereceÄŸimizi zannedenler var. BÃ¶yle bir ÅŸey yok. Bizim insanlÄ± uzay uÃ§uÅŸlarÄ±mÄ±z ilk 10 senelik programda mevcut deÄŸil, yapamayÄ±z. Ã‡ok zor bir iÅŸtir. Ä°nsan iÅŸin iÃ§ine girince Ã§ok zor bir iÅŸ. Belki ileriki 10 yÄ±llÄ±k programlarda gÃ¼ndeme alÄ±nabilir. DolayÄ±sÄ±yla ay programÄ±mÄ±z insansÄ±z olacak ve sonuÃ§ta asÄ±l hedef 2029 yÄ±lÄ±nda aya bir yumuÅŸak iniÅŸle bir gezen araÃ§ indirmek. Bilimsel veri toplayacak araÃ§ indirmek ve bu veriyi Ã¼lkemize ulaÅŸtÄ±rmak. Bu sÃ¶ylendiÄŸi kadar kolay deÄŸil, Ã§ok zor bir iÅŸ. TÃ¼rkiye, gerÃ§ekten de bunu baÅŸardÄ±ÄŸÄ± takdirde kendisini Ã§ok farklÄ± bir yerde bulacaÄŸÄ± bir iÅŸ. Zor iÅŸler uÄŸraÅŸarak deneyerek gerÃ§ekleÅŸir."

'ROKET SÄ°STEMÄ°MÄ°Z HAZIR, UZAY ARACI TASARIMDA'

Ajans olarak birinci misyonlarÄ±nÄ±n aya ulaÅŸmak olduÄŸunu ifade eden YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Uzay aracÄ±mÄ±z tasarÄ±m safhasÄ±nda. Bu sene bir kaÃ§ ay iÃ§inde tasarÄ±m tamamlanarak Ã¼retime geÃ§eceÄŸiz. Uzay aracÄ± iÃ§in 2 sene demiÅŸtik. Bizim roket sistemimiz hazÄ±r, hibrit sistemiz hazÄ±r. Biz Ã¶ncelikle aya ulaÅŸmayÄ± Ã¶ÄŸreneceÄŸiz. Aya nasÄ±l gidildiÄŸini Ã¶ÄŸreneceÄŸiz. Bizim bunu yaparak Ã¶ÄŸrenmemiz gerekir. Bu sene iÃ§erisinde aracÄ±n tasarÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± tamamlandÄ±ÄŸÄ± zaman uzay aracÄ±mÄ±zÄ± bire bir maketini yaptÄ±rarak kamuoyuyla paylaÅŸmak istiyorum. YaklaÅŸÄ±k 2 ton aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olan aracÄ±mÄ±zÄ±n, nasÄ±l bir araÃ§ olacaÄŸÄ±nÄ±, hangi Ã¼niteleri barÄ±ndÄ±racaÄŸÄ±nÄ±, yolculuÄŸu nasÄ±l gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸini detaylÄ± olarak halkÄ±mÄ±zla paylaÅŸacaÄŸÄ±z. Ã‡ok da ilgi Ã§ekeceÄŸine eminim.Â

Aya ulaÅŸmak, bizim iÃ§in baÅŸka anlamlar da taÅŸÄ±yor. UluslararasÄ± sÃ¶zleÅŸmeler ÅŸÃ¶yle der; 'uzaydaki bÃ¼tÃ¼n gÃ¶k cisimleri insanlÄ±ÄŸÄ±n ortak malÄ±dÄ±r, ortak kullanÄ±mÄ±n aÃ§Ä±ktÄ±r.' Bu anlaÅŸmalar Ã§erÃ§evesinde hakim olan hÃ¼kÃ¼m. Ama gerÃ§ekte bÃ¶yle bir hakkÄ± alabilmek iÃ§in bu konuda gÃ¼cÃ¼nÃ¼z olmasÄ± lazÄ±m, oraya ulaÅŸabilir olmanÄ±z lazÄ±m ki o hakkÄ± alabilesiniz. Uzayda izim hakkÄ±mÄ±z var, TÃ¼rkiye'nin ayda da hakkÄ± var diÄŸer gÃ¶k cisimlerinde de hakkÄ± var. Bu hakkÄ± oralara ulaÅŸacak gÃ¼cÃ¼nÃ¼z olursa alÄ±rsÄ±nÄ±z. Bizim ay misyonumuzun bÃ¶yle bir Ã¶nemi de var" diye konuÅŸtu.

'AJANSIN MÄ°SYONU TÃœRK BÄ°LÄ°M Ä°NSANINI UZAYA GÃ–NDERMEK'

Â AjansÄ±n diÄŸerÂ misyonunun da bir TÃ¼rk bilim insanÄ±nÄ± uzaya gÃ¶ndermek olduÄŸunu belirten YÄ±ldÄ±rÄ±m, bu konuda Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n sonuna geldiklerini ve karar alma safhasÄ±nda olduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Konuyla ilgili CumhurbaÅŸkanÄ±na sunum yapacaÄŸÄ±nÄ± ifade eden YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Devletimizin kararÄ±yla bu iÅŸin sÃ¶zleÅŸmesini yaparak astronot seÃ§im sÃ¼recine baÅŸlamayÄ± bekliyoruz. Bu konuda tecrÃ¼bemiz olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in, daha Ã¶nce TÃ¼rk vatandaÅŸÄ±nÄ±n uzaya gitmesi gerÃ§ekleÅŸmedi. Åžu ana kadar dÃ¼nyada 600'e yakÄ±n kiÅŸi uzaya Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ, uzay istasyonuna giden kiÅŸi sayÄ±sÄ± ise yaklaÅŸÄ±k 250. Bizim hedefimiz bilim insanÄ±mÄ±z bilim misyonuyla uzay istasyonuna gitsin. 1 hafta, 10 gÃ¼n kalarak bizim camiamÄ±zÄ±n istediÄŸi bazÄ± deneyleri farklÄ± disiplinlerde deneyleri gerÃ§ekleÅŸtirsin. OrasÄ± yer Ã§ekimsiz bir ortam. Orada Ã§ok kÄ±ymetli deneyler yapÄ±labilir" dedi.Â

TÃ¼rkiye Uzay AjansÄ± BaÅŸkanÄ± Serdar HÃ¼seyin YÄ±ldÄ±rÄ±m, konuÅŸmasÄ±nÄ±n sonunda Ã¶ÄŸrencilere kariyer tercihleriyle ilgili de tavsiyelerde bulundu.