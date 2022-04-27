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    Bilim ve TeknolojiMars'ta deprem olur mu? Mars'ta 94 dakika süren deprem olayı gerçek mi?
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    Mars'ta deprem olur mu? Mars'ta 94 dakika süren deprem olayı gerçek mi?

    Mars’ı inceleyen Insight uzay aracı tarafından, Kızıl Gezegen'de iki büyük deprem tespit edilirken, depremlerden birinin 94 dakika sürdüğü belirlendi. Söz konusu gelişmelerin ardından “Mars'ta deprem olur mu?” ve “Mars'ta 94 dakika süren deprem olayı gerçek mi?” sorularına yanıt aranmaya başlandı.

    27.04.2022 - 07:43 |
    Mars'ta deprem olur mu? Mars'ta 94 dakika süren deprem olayı gerçek mi?

    Insight uzay aracının yardımıyla Mars'ta meydana gelen en büyük iki depremi belirlediler.  Depremlerden biri 94 dakika sürdü.

    Mars'ta 94 dakika süren deprem olayı nedir?

    Mars’ın depremlerle nasıl sarsıldığını ortaya koyan Insight uzay aracı önemli verilere ulaştı. Uzay aracı, Mars’ta meydana gelen en büyük iki depremi belirledi.

    Şimdiye kadar kaydedilmiş en büyük deprem olduğu öğrenilen depremlerin ilkinin birkaç dakika, ikinci depremin ise 94 dakika sürdüğü gözlemlendi.

    S0976a olarak adlandırılan Ağustos depreminin büyüklüğünün 4.2 olduğu belirtildi. S1000a olarak isimlendirilen Eylül depremi ise 4.1 büyüklüğünde meydana geldi.

     Mars'ta deprem olur mu? 

    Bir gezegende deprem olabilmesi için o gezegenin iç yapısının Dünya’nın iç yapısına benzer aktif bir yapıda olması, bir başka deyişle gezegende akışkan bir manto üzerinde levha hareketlerinin olması gerekir. Bu da, gezegenin kabuğunda zaman zaman kırılmalara varan bir stres oluşturur. Kırılma meydana geldiği zaman da depremler veya sarsıntılar olur.

    Örneğin, ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Mars'a indirdiği sismik inceleme aracı InSight'tan elde edilen veriler Mars'ta deprem olduğunu gösteriyor. 

     

     

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