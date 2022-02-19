°
Şehir seçiniz
    BİST2.0321.12EURO15.470.15USD13.650.54ALTIN831.820.32
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    Bilim ve TeknolojiKütahya Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine Endüstri 4,0 Atölyesi kuruldu
    HaberlerBilim Ve Teknoloji Haberleri Kütahya Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine Endüstri 4,0 Atölyesi kuruldu
    ABONE OL

    Kütahya Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine Endüstri 4,0 Atölyesi kuruldu

    Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı (MEGDEP) kapsamında Zafer Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Endüstri 4,0 ve Mesleki Eğitime Katkısı (EMEK) projesi ile Kütahya Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine "Endüstri 4,0 Atölyesi" kurulduğu bildirildi.

    19.02.2022 - 16:14 | | İHA
    Kütahya Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine Endüstri 4,0 Atölyesi kuruldu

    Kütahya’da eğitim gören 283 öğrenci Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Endüstri 4.0 Atölyesini ziyaret ederek tanıtım faaliyetlerine katıldılar. Proje kapsamında 34 okul ve kurum temsilcisi Endüstri 4,0 atölyesini ziyaret etti.

    Proje çerçevesinde Kütahya Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Hermes Porselen arasında staj protokolü oluşturuldu ve öğrencilerin uygulama eksiklikleri bu protokol ile engel ortadan kaldırıldı.

    “Kütahya’da bir ilk”

    Kütahya’da ilk defa bir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine "Endüstri 4,0 Atölyesi" açıldığını ifade eden İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, "Atölyemiz, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemize ve ilimize hayırlı olsun. Zafer Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Endüstri 4,0 ve Mesleki Eğitime Katkısı (EMEK) projesi kapsamında açılan 21. yüzyılın gerektirdiği teknolojik alt yapıya sahip "Endüstri 4,0 Atölyesinin imkanlarından öğrencilerimizin en üst seviyede istifade edebilmelerini diliyorum. Emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum" dedi.

    Endüstri 4,0 dönüşümü ile birlikte teknik bilgisi yüksek, makine ve bilgisayar dilinden anlayabilen, sorun çözebilen elaman ihtiyacının oldukça arttığına dikkat çeken Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Osman Türkel Könül, “ Bunun sonucu olarak bir taraftan yeni istihdam alanları oluşurken diğer taraftan bu dönüşüme ayak uyduramayanlar için işsiz kalma riski de günden güne artmaktadır. Bölgemizde robotik kol teknolojisi ile üretim yapan işletme sayısı gün gün artmaktadır. Gerekli eğitimi alamayan gençlerimiz, işletmelerde istihdam edilememektedir. Okulumuz Elektrik-Elektronik Teknolojileri alanı mevcut atölyelerini, Endüstri 4,0 atölyesine çevirerek okulumuz öğrenme ortamlarını güncel teknolojiye uyumlu hale getirilmesi sağlanmıştır" diye konuştu.

    Proje koordinatörü Gökhan Yaşar, "Projemiz kapsamında Kütahya Atatürk Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesinde çalışan 12 Elektrik-Elektronik Teknolojileri alanı öğretmeni ve 136 alan öğrencisi üç aşamalı teorik ve pratik eğitim aldı" dedi.

    GÜNCEL HABERLER

    İnternet haber sitesi sahibine silahlı saldırı!

    İnternet haber sitesi sahibine silahlı saldırı!

    Karpuz tezgahlara düştü! Kilosu 15 liradan satılıyor

    Karpuz tezgahlara düştü! Kilosu 15 liradan satılıyor

    Araba fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması! Tersine döndü! Sıfır araba ve ikinci el araba kredi faizleri...

    Araba fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması! Tersine döndü! Sıfır araba ve ikinci el araba kredi faizleri...

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Phil Gallagher kimdir? Bay Becerikli (Mister Maker) öldü mü?

    Phil Gallagher kimdir? Bay Becerikli (Mister Maker) öldü mü?

    Sıradaki Haber
    Karpuz tezgahlara düştü! Kilosu 15 liradan satılıyor

    Karpuz tezgahlara düştü! Kilosu 15 liradan satılıyor

    Sıradaki Haber
    Canlı yayında tekme tokat birbirine girdiler! Ukraynalı milletvekili ve gazeteci...

    Canlı yayında tekme tokat birbirine girdiler! Ukraynalı milletvekili ve gazeteci...

    Sıradaki Haber
    İŞKUR aracılığıyla en az lise mezunu 854 güvenlik görevlisi alınacak! İşte başvuru şartları

    İŞKUR aracılığıyla en az lise mezunu 854 güvenlik görevlisi alınacak! İşte başvuru şartları

    Sıradaki Haber