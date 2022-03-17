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    KOSKİ’den su kesintisi yaşatmayan teknoloji

    Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, Türkiye’ye model olan ve ilk kez Konya’da uygulanan HOT-TAP makinesi sayesinde, abonelere su kesintisi yaşatmadan şebeke arıza çalışmalarını gerçekleştiriyor.

    17.03.2022 - 13:06 | | İHA
    KOSKİ’den su kesintisi yaşatmayan teknoloji

    Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, hizmet kalitesini her geçen gün artırarak teknolojik uygulamalar konusunda da Türkiye’de öncü olmaya devam ediyor. Canlı Hattan Branşman Alma (HOT-TAP) cihazını ilk kez Türkiye’ye getiren Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, su kesintisi yapmadan bölgede şebeke çalışmalarını gerçekleştirebiliyor. İsale hatlarından bağlantı yapım çalışmaları gerçekleştirilirken büyük bir alana ait bölgede suyun kesilmesi gerekirken, HOT-TAP makinesi sayesinde su kesintisi yapılmaya gerek kalmadan boru bağlantısı yapılabiliyor. HOT-TAP, ülkemizdeki su ve kanalizasyon idareleri arasında ilk defa Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü tarafından kullanılmaya başlandı. Bu yönüyle ülkemizde bir ilki gerçekleştiren KOSKİ Genel Müdürlüğü, diğer illere de model oldu.

    Su kesmeden bağlantı alınabiliyor

    HOT-TAP cihazıyla birlikte Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü kurum kalite politikası gereği kesintisiz ve sürekli iyileştirme anlayışıyla yürütülen hizmetlerini en iyi noktaya taşımış oldu. Konya genelinde kullanılacak olan 3 farklı boyutta ve işleve sahip HOT-TAP cihazı sayesinde; çelik, duktil ve PE100 borular üzerinden su kesmeden 300 milimetre çapa kadar bağlantı alınabiliyor.

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