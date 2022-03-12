İnsansız Savaş Uçağı ile ilgili flaş gelişme! Selçuk Bayraktar resmen duyurdu: KIZILELMA yolda, geliyor

Selçuk Bayraktar İnsansız Savaş Uçağı MİUS'un ürettim hattına girdiğini ve adının Bayraktar "KIZILELMA" olduğunu duyurdu.

Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından, "Üretim hattına 3 buçuk yıl sonra daha büyük ve daha çevik bir balık girdi. MİUS-İnsansız Savaş Uçağı: Bayraktar KIZILELMA Yolda geliyor, takipte kalın" paylaşımında bulundu.

Üretim hattına 3 buçuk yıl sonra daha büyük ve daha çevik bir balık girdi. 🦈



MİUS - İnsansız Savaş Uçağı:



Bayraktar KIZILELMA 🍎



Yolda geliyor, takipte kalın...#MilliTeknolojiHamlesi ✈️🚀🍎🇹🇷 https://t.co/Jh9Nhxa0MG pic.twitter.com/nwUBXVyTWT — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) March 12, 2022

GEÇTİĞİMİZ HAFTA SİNYALİ VERMİŞTİ

Geçtiğimiz haftalarda MÜSİAD'ın programına katılan BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, insansız savaş uçağının ilk prototipinin ilk uçuşunu gelecek yıl hedeflediklerini belirterek, "Bayraktar TB-3 hem de Muharip İnsansız Uçak Sistemi (MİUS) devreye girdiğinde muharebede devrim yapacaklar" sözleriyle tarihe not düşmüştü.