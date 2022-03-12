İnsansız Savaş Uçağı ile ilgili flaş gelişme! Selçuk Bayraktar resmen duyurdu: KIZILELMA yolda, geliyor
Baykar Teknoloji Lideri (CTO) Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından MİUS-İnsansız Savaş Uçağı'na ait son görüntüyü paylaştı. Bayraktar, “Üretim hattına 3 buçuk yıl sonra daha büyük ve daha çevik bir balık girdi” dedi.
Selçuk Bayraktar İnsansız Savaş Uçağı MİUS'un ürettim hattına girdiğini ve adının Bayraktar "KIZILELMA" olduğunu duyurdu.
Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından, "Üretim hattına 3 buçuk yıl sonra daha büyük ve daha çevik bir balık girdi. MİUS-İnsansız Savaş Uçağı: Bayraktar KIZILELMA Yolda geliyor, takipte kalın" paylaşımında bulundu.
Üretim hattına 3 buçuk yıl sonra daha büyük ve daha çevik bir balık girdi. 🦈— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) March 12, 2022
MİUS - İnsansız Savaş Uçağı:
Bayraktar KIZILELMA 🍎
Yolda geliyor, takipte kalın...#MilliTeknolojiHamlesi ✈️🚀🍎🇹🇷 https://t.co/Jh9Nhxa0MG pic.twitter.com/nwUBXVyTWT
GEÇTİĞİMİZ HAFTA SİNYALİ VERMİŞTİ
Geçtiğimiz haftalarda MÜSİAD'ın programına katılan BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, insansız savaş uçağının ilk prototipinin ilk uçuşunu gelecek yıl hedeflediklerini belirterek, "Bayraktar TB-3 hem de Muharip İnsansız Uçak Sistemi (MİUS) devreye girdiğinde muharebede devrim yapacaklar" sözleriyle tarihe not düşmüştü.