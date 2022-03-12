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    Bilim ve Teknolojiİnsansız Savaş Uçağı ile ilgili flaş gelişme! Selçuk Bayraktar resmen duyurdu: KIZILELMA yolda, geliyor
    HaberlerBilim Ve Teknoloji Haberleri İnsansız Savaş Uçağı ile ilgili flaş gelişme! Selçuk Bayraktar resmen duyurdu: KIZILELMA yolda, geliyor
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    İnsansız Savaş Uçağı ile ilgili flaş gelişme! Selçuk Bayraktar resmen duyurdu: KIZILELMA yolda, geliyor

    Baykar Teknoloji Lideri (CTO) Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından MİUS-İnsansız Savaş Uçağı'na ait son görüntüyü paylaştı. Bayraktar, “Üretim hattına 3 buçuk yıl sonra daha büyük ve daha çevik bir balık girdi” dedi.

    12.03.2022 - 15:00 |
    İnsansız Savaş Uçağı ile ilgili flaş gelişme! Selçuk Bayraktar resmen duyurdu: KIZILELMA yolda, geliyor

    Selçuk Bayraktar İnsansız Savaş Uçağı MİUS'un ürettim hattına girdiğini ve adının Bayraktar "KIZILELMA" olduğunu duyurdu.

    Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından, "Üretim hattına 3 buçuk yıl sonra daha büyük ve daha çevik bir balık girdi. MİUS-İnsansız Savaş Uçağı: Bayraktar KIZILELMA Yolda geliyor, takipte kalın" paylaşımında bulundu.

    GEÇTİĞİMİZ HAFTA SİNYALİ VERMİŞTİ

    Geçtiğimiz haftalarda MÜSİAD'ın programına katılan BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, insansız savaş uçağının ilk prototipinin ilk uçuşunu gelecek yıl hedeflediklerini belirterek, "Bayraktar TB-3 hem de Muharip İnsansız Uçak Sistemi (MİUS) devreye girdiğinde muharebede devrim yapacaklar" sözleriyle tarihe not düşmüştü.

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