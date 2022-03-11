WhatsApp'ta yeni dönem! Tamamen değişti, yeni uygulama devreye girdi, artık bütün mesajlar...

Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp için önemli bir adım atıldı. Bu kez atılan adım WhatsApp'ın web sürümü özelinde.

WhatsApp'ın web sürümünün güvenliğini artırmayı amaçlayan yeni bir tarayıcı uzantısı olarak Code Verify'ın duyurusu gerçekleştirildi. Cloudflare ile ortak olarak sunulan bu tarayıcı uzantısı, hizmetin tarayıcı tabanlı sürümünü kullanırken olası bir saldırganın verilere erişmesini veya WhatsApp'ın uçtan uca şifreli mesajlarının gizliliğini tehlikeye atmasını çok daha zor bir hale getirmeyi amaçlıyor.

Meta, uzantının mesajlarınızı okuyamadığını veya bunlara erişemediğini ve bu verilerin hiçbirinin Cloudflare'a gönderilmediğini söylerken, GitHub'da Code Verify'ın kaynak kodunu yayınlamış durumda.

Uzantı şu anda Chrome ve Edge tarayıcılar için mevcut ancak Firefox sürümü de yolda.