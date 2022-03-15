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    Bilim ve TeknolojiGüneş enerjisiyle çalışıyor, suyun üstünden ve altından aynı anda görüntü alabiliyor
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    Güneş enerjisiyle çalışıyor, suyun üstünden ve altından aynı anda görüntü alabiliyor

    Bursa'da liseli öğrenciler geliştirdikleri su üstünde ve altında arama kurtarma yapan cihazla bütün dikkatleri üzerine çekti.

    15.03.2022 - 15:54 |
    Güneş enerjisiyle çalışıyor, suyun üstünden ve altından aynı anda görüntü alabiliyor

    Bursa Uludağ Üniversitesinde düzenlenen Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Bursa Bölge Yarışması çeşitli illerden katılan liseli öğrencilerini ağırladı. Yarışmada öğrenciler geliştirdikleri çeşitli projelerin tanıtımını yaptı.
    Kütahya Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri öğrencisi Hüseyin Öztürk ve İbrahim Tunahan Erdoğmuş, su altında ve üstünde aynı anda arama kurtarma çalışması yapan cihaz geliştirdi.

    Cihaz güneş enerjisiyle çalışıyor. 250 metrelik alanda uzaktan kumandayla kontrol edilebiliyor. Cihaz suyun üstünde ve altında aynı anda görüntü alırken bu görüntüleri kumanda ekranına yansıtabiliyor. Suda kaybolmalarda arama çalışmalarında büyük kolaylık sağlayacak cihaz; öğrencilerin 3 aylık çalışması sonucunda ortaya çıktı. Öğrenciler cihazı daha da geliştirip patentini aldıktan sonra seri üretime geçmeyi hedefliyor.

    Güneş enerjisiyle çalışıyor, suyun üstünden ve altından aynı anda görüntü alabiliyor

    Cihazın üretim aşamasıyla ilgili bilgi veren Hüseyin Öztürk, "Aracımız güneş enerjisiyle çalışıyor. Suyun altından ve üstünden aynı anda görüntü alarak bu görüntüleri kumanda ekranına gönderiyor. Bu cihaz arama kurtarma çalışmalarında ekipleri büyük kolaylık sağlayacak" dedi.

    Kütahya Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Buğra Ayvalı, "Öğrencilerimiz güneş enerjisiyle çalışan; suyun üstünde ve altında arama yapan aracı yaptı. Bu araç arama kurtarma ekiplerine büyük kolaylık sağlayacak. Araç 250 metre mesafede kumandayla kontrol edilerek suyun üstünden ve altından görüntü akışı sağlıyor. Aracımızın tüm tasarımı öğrencilerimize ait. Ürünü daha da geliştirip seri üretilebilir ve pazarlanabilir hale getirmeyi hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

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