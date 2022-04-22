Earth Day ne demek, Instagram’da Earth Day hikayesi nedir? 22 Nisan Earth Day (Dünya Günü) nasıl kullanılır?

22 Nisan Dünya günü için instagram hikayeler kısmında 1 günlük Earth Day storysi ekledi. Google, ana sayfasında Dünya Günü doodle'ı yayımlamasının ardından Instagram da ana sayfasında Earth Day (Dünya Günü) hikayesi açtı. İşte Earth Day ve Instagram’da Earth Day hikayesi…

Earth Day ne demek?

Earth Day Türkçesi Dünya Günü 1969 yılında düzenlenen Ulusal UNESCO Dünya Konferansında John McConnell tarafından dünyamızın yaşamı ve güzelliğini kutlayarak karşı karşıya kaldığı çevresel tehditlere dikkat çekmek amacıyla bir özel gün düzenlenmesi fikri ile ortaya çıkmıştır.

Instagram’da Earth Day hikayesi nedir, nasıl kullanılır?

Earth Day, Instagram’ın Dünya Günü’ne özel açtığı hikaye eklentisidir. Hikayelerinizi ekleyin ve eklentiler kısmından Earth Day ikonlarından birine tıklayın ve hikayenizin bir köşesine yerleştirin, ardından hikayenizi yayınlayın.