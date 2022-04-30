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    Bilim ve TeknolojiBu gece gerçekleşiyor! Çıplak gözle izlenebilecek, gezegenlerin kavuşumu...
    HaberlerBilim Ve Teknoloji Haberleri Bu gece gerçekleşiyor! Çıplak gözle izlenebilecek, gezegenlerin kavuşumu...
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    Bu gece gerçekleşiyor! Çıplak gözle izlenebilecek, gezegenlerin kavuşumu...

    Venüs ve Jüpiter yakınlaşması, bugün ve yarın sabaha kadar gözlemlenecek. Bu gece bulutsuz bir gökyüzüne bakanlar Venüs ve Jüpiter gezegenlerinin kavuşumunu çıplak gözle ya da dürbünle izleyebilecek. Her yıl gerçekleşen yakınlaşma bu yıl normalden çok daha yakın görülebilecek. Bu derece yakınlaşma, 2039'a kadar gözlemlenmeyecek.

    30.04.2022 - 18:51 | | ABD, (DHA)
    Bu gece gerçekleşiyor! Çıplak gözle izlenebilecek, gezegenlerin kavuşumu...

    Jüpiter ve Venüs gezegenleri, bugün ve yarın sabah erken saatlere kadar birbirine çok yakın hatta neredeyse çarpışıyormuş gibi çıplak gözlerle gözlemlenebilecek. İki gezegenin bir sonraki benzer yakınlaşması 2039 yılında olacak.

    Güneş sisteminin en parlak iki gezegeni olan Venüs ve Jüpiterin buluşması konusunda NASA Jüpiter ve Venüs daha sonra 30 Nisan sabahı kavuşacak- neredeyse birbirine çarpıyor gibi görünecek. Her iki gezegenden gelen parlama nedeniyle, gözlemciler onların çok parlak, muhteşem bir parıltıda birleştiğini görecekler! ifadelerini kullandı.

    NASA açıklamasında Venüs'ün yörüngesi Güneş'e Dünya'nınkinden daha yakındır ve Jüpiter'in yörüngesi çok daha uzaktadır, bu nedenle yakınlık bir yanılsamadır, sadece (bu durum) Dünya, Venüs ve Jüpiter'in yaklaşık olarak aynı hizada olması nedeniyle oluşur. Bu gök olayı 1 Mayıs sabahı devam edecek, ancak gezegenlerin, Jüpiter ve Venüs'ün konumları yer değiştirecek ifadeleri yer aldı.

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