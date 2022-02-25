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    Bilim ve Teknoloji679 bin katılımcı arasından birinci oldular
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    679 bin katılımcı arasından birinci oldular

    ‘Uluslararası Robotik Kodlama Yarışması’nda Bilecik’i temsil eden Söğüt Ertuğrulgazi Ortaokulu öğrencileri 679 bin katılımcı arasından Özdeğerler kategorisinden birinci oldu.

    25.02.2022 - 11:37 | | İHA
    679 bin katılımcı arasından birinci oldular

    118 ülkede düzenlenen dünya çapında 679 bin katılımcısı bulunan ‘Uluslararası Robotik Kodlama Yarışması’nda bu yıl Bilecik’i Söğüt Ertuğrulgazi Ortaokulu temsil etti. Türkiye’den yarışmaya katılan katılımcılarının birçoğunun özel okul ve kolejde yetiştiği yarışmada Söğüt Ertuğrulgazi Ortaokulu öğrencileri rakiplerini geride bırakarak 4 kategori arasından, Özdeğerler Kategorisinde Türkiye birincisi olamaya hak kazandılar.

    Öğrencilerin başarısını tebrik eden Söğüt İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yıldırım, “Çağa ayak uydurmayı, bilişim ve robotik kodlamayı bir devlet okulu olarak eğitime entegre etmenin mutluluğunu ve haklı gururunu yaşıyoruz. Bu süreçteki desteklerinden dolayı yarışmanın Türkiye ayağını organize eden Bilim Kahramanları Derneği'ne, proje koordinatörü öğretmenimiz Mustafa Can Dere'ye, proje danışmanı öğretmenlerimiz Erhan Çelik ve Ali Arduç'a çok teşekkür eder, bu büyük başarıdan dolayı başta öğrencilerimiz olmak üzere kendilerini tebrik ederiz” dedi.

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