Yengeç burcu kadını kiminle evlenmelidir? Yengeç burcu kadınları evlilikte nasıldır?

Yengeç burçları, sevgi dolu ve şefkatlidirler. İhtirasları ile herkesi şaşırtabilirler. Sezgileri ve hayal güçleri ise çok kuvvetlidir. Aynı zamanda çok nazik ve dikkatlidirler. Eşlerinin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, onun için en iyisini yapmaya çalışırlar. İlişkileri bittiği zaman kırılır ve yeni bir ilişkiye başlamakta zorluk çekerler. Yumuşak, kırılgan ve şefkatli kalbini anlayacak bir eş ister.

Yengeç Burcu Kadını Kiminle Evlenmelidir?

Yengeç burcu kadını, bir yengeç ile evlenip mutlu bir evlilik yapabilirler. Balık ve Akrep de Yengeç burcunun evlilikte çok mutlu olacağı burçlardır. Uyum dışında aynı zamanda tutku arayan Yengeçler, Koç, Oğlak ya da Terazi burçları ile yuva kurabilir. Güçlü Aslan da Yengeç burcu için ideal bir eş olabilir.

Yengeç burçları, genellikle su grubu ile çok iyi anlaşır. İkisi de birbirlerinin ihtiyaçlarını karşılarken çok mutlu olur. Toprak grubu tutarlılık ve hassasiyet sayesinde Yengeç burcu ile başarılı ve uzun süreli beraberlikler yaşayabilir. Ateş grubu ile oldukça ihtiraslı bir ikilidirler. Ama gösterilmeyen hassasiyet aralarında çok ciddi bir sorun oluşturabilir. Aynı zamanda çok sosyaldirler. Yengeç ise çok utangaç bir yapıya sahiptir. Bu nedenle aralarında bir çatışma olabilir. Duyguları ile hareket eden yengeç burçları için hava grubu ise, çok analitik ve detaycıdır.

Yengeç Burcu Kadınları Evlilikte Nasıldır?

Nikah için hevesli ve oldukça evcimen olan Su grubu elemanı Yengeç burcu evlilik için ideal burçlardandır. Yengeç Burcu kadını, genellikle aile özlemi ve düzenli bir ilişki ister. Aile onlar için dünyanın en önemli kavramıdır. Evlilik kurumuna çok değer verir ve korurlar. Eğer evliliklerinde bir sorun varsa inatla bu sorunu çözmeye çalışırlar.

Yengeç burçları, sevgi dolu ve şefkatlidirler. İhtirasları ile herkesi şaşırtabilirler. Sezgileri ve hayal güçleri ise çok kuvvetlidir. Aynı zamanda çok nazik ve dikkatlidirler. Eşlerinin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, onun için en iyisini yapmaya çalışırlar. İlişkileri bittiği zaman kırılır ve yeni bir ilişkiye başlamakta zorluk çekerler. Yumuşak, kırılgan ve şefkatli kalbini anlayacak bir eş ister.

Yengeç burcu, evliliğinde anlayışa önem verir ve adeta aile kurmak için yaratılmıştır. Onlar için evlilik çok kutsal bir kurumdur. Eşine karşı çok sadık ve her zaman hoşgörülü davranır. Yaşadıkları sorunları büyütmek yerine susmayı tercih ederler. Her zaman var olanla yetinmeyi bilirler. Yemek ve ev işlerinde çok iyidirler. Önemli ve özel günleri asla unutmazlar. Küçük de olsa eşini sevindirecek bir jest yapmak isterler. Genelde bir defa evlilik yapar ve gerektiğinde evliliklerindeki sorunları göz ardı ederek katlanmayı seçerler.