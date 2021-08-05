Kova burcu erkeği hoşlandığını nasıl belli eder? Kova burcu erkeği aşık olursa ne yapar?

Kova burcu bir erkekle arkadaşlık bir süre sonra flörte dönüşebilir. Arkadaşlığınızı romantik bir ilişkiye dönüştürmek istediğinde, düzensiz dikkatinin giderek daha fazla size odaklanacağını göreceksiniz. Sizden hoşlanmaya başladığında daha eğlenceli ve çapkın olacaktır. Bir Kova erkeğinin sizden hoşlanıp hoşlanmadığını nasıl anlayacağınız hakkında daha fazla bilgi edinmek için bu fırsatı değerlendirmelisiniz.

KOVA BURCU ERKEĞİ HOŞLANDIĞINI NASIL BELLİ EDER?

Kova erkeği benzerlerini göreceli özgürlükle ve yükümlülükler olmadan yaşamaya çalışır. Size karşı duyguları güçlü olmadıkça, sizinle romantik bir ortaklık kurma kararı alması pek olası değildir. Sizinle böyle bir ilişkiyi sürdürmek için kişisel özgürlüklerini feda etmesi gerekeceğinin farkında olduğu için, sizden hoşlandığını size gösterdiğinde, sizinle ciddi olduğu anlamına gelir. Kova burcu bir erkek sizden hoşlanıyorsa, ifadelerinize ve eylemlerinize daha fazla dikkat etmek için çaba gösterecektir.

Kova erkeği sizden hoşlandığında flört etmesi muhtemeldir. Genel olarak, kavramlar ve gelecek hakkında konuşmaktan hoşlanan iletişimsel bir bireydir. Tabii ki, her Kova erkeği deneyimlerinden ve değerlerinden benzersiz şekilde etkilenir, bu nedenle kişisel niteliklerinizin başka bir yönü ile daha fazla ilgilenebilir. Kayda değer bağımsız çizgileri nedeniyle, size karşı hisleri hakkında doğrudan bir açıklama yaptığınız gibi, ince bir ipucu alma olasılığınız da olabilir.

Kova burcu bir adam için, hayatında bir kez ortaya çıkan bir ilişki, dikkatine değer bir ilişki olabilir. Bu nedenle, sizinle romantik bir bağ kurmaya hazır olduğunu anlaması biraz zaman alabilir. Bunu yaptığında, çıkmak istediği biri olduğunuzdan emin olana kadar konunun etrafında dans etmeyi seçecektir. İlişkinizin geleceğiyle ilgili aklında ne olduğuna dair net bir jest yapana kadar niyetinden emin olamazsınız. Bu olduğunda, bir macera ve heyecan kasırgasına kapıldığınızı görebilirsiniz.

KOVA BURCU ERKEĞİ AŞIK OLURSA NE YAPAR?

Kova burcu erkeği sürekli hayal kurar ve geleceği düşünür. Kalbinde bir Kova adamı, sürekli olarak yeni hedefler ve bunları başarmanın yollarını hayal eden kişidir. Herhangi bir grupta lider olabilir ve diğer insanları takip etmekten nefret eder. Kova erkeği iyi vakit geçirmeyi sever. Bekar olduğunda etrafındaki kadınlarla flört etmeyi sever. Dürtüsel Koç'un aksine, doğru kişiyi bulduğunda ve bulduğunda yerleşmeye hazırdır. İnsanların yaklaşık yarısı, ortalama 28 ile 20'li yaşlarında aşkı bulur, ancak kesinlikle emin olmadıkça Kova erkeğinin aşkını itiraf etmesini beklememek gerekir.

Kova burcu erkeği özgürlüğüne düşkündür. Bu yüzden saplantılı ilişkilerden uzak durur. Aşık olduğu zaman sizin ona yapışacağınızı düşünürse anında vazgeçecektir. Aşık bir Kova erkeği sizi bir kendine çeker, bir bırakır. Ne zaman ne yapacağı hiç belli olmaz. Yanında olmanızı ister ama size soğuk ve umursamaz davranabilir. Aynı şekilde karşılık verdiğinizde ise sizi hayatınızdan çıkarır. Çünkü Kova erkekleri kendilerine değer veren kadınlardan hoşlanır. Bir Koca erkeği aşık olduğunda gözü yalnız aşık olduğu kişiyi görmez. Eskisi gibi hayatına devam edeceği için onun size aşık olduğunu anlamanız pek kolay olmayacaktır.