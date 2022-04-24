Gökyüzü ve astroloji meraklılarının sabırsızlıkla beklediği Güneş Tutulması nisan ayında gerçeklecek. Güney Amerika'nın bazı bölgelerinde görülebilecek Güneş Tutulması Türkiye’den izlenemeyecek. Ancak pek çok kişi Güneş Tutulması’nın burçlara etkisini araştırıyor. Peki, Güneş tutulması ne zaman? Güneş Tutulması’nın burçlara etkisi ne? 30 Nisan Güneş Tutulması’nın burçlara etkisi ne? İşte Boğa burcunda Güneş Tutulması’nın etkisi!

GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN?

2022 yılının önemli gök olaylarından biri olan güneş tutulması 30 Nisan 23.27’de yaşanacak.

GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE’DE İZLENEBİLECEK Mİ?

Güneş tutulması Antarktika, Güney Amerika, Pasifik okyanusundan izlenirken, Türkiye’den izlenemeyecek.

GÜNEŞ TUTULMASI NASIL OLUŞUR?

Dünya ile Güneş’in arasına Ay girdiğinde Güneş tutulması dediğimiz gök olayı olur. Bu durumda Ay’ın gölgesi Dünya’nın üzerine düşer. Güneş tutulması boyunca Ay’ın gölgesinin düştüğü bölgelerde Güneş görülmez. Bu olaya Güneş Tutulması denir.

GÜNEŞ TUTULMASININ BURÇLARA ETKİSİ NE?

30 Nisan Cumartesi saat 01.23’te Merkür, İkizler burcuna geçiyor. Hızlı konuşulan, hızlı hareket edilen harika bir dönem içine girilecek. Dikkatinizi çok fazla dağıtacak şeyler içinde olmamaya özen göstermek gerkiyor. Yoksa çok fazla gergin ve huzursuz hissedebilirsiniz.

30 Nisan Cumartesi saat 23.42’de Boğa burcunda 'Halkalı Güneş Tutulması’ gerçekleşiyor. Finansal kaynaklarını yeniden gözden geçirdiğiniz bir zaman dilimi yaşanacak. Hem ilişkilerde hem de finansal konularında güvenlik ve istikrar duygusu olmadan artık yaşama fikrinde olmayacağınız bir döneme giriliyor.