En güçlü burç hangisi? Fiziksel ve ruhsal olarak en güçlü burçlar...

Güç dengeleri, döneme ve yükselen burca göre de kişiden kişiye değişebilir.

Fiziksel ve Ruhsal Olarak En Güçlü Burçlar

Fiziksel Olarak En Güçlü Burçlar

1- Koç

Koç burcu erkeği de kadını da fiziksel olarak çok güçlüdür. Boş vakitlerinde sık sık yürüyüş ve spor yapan koçlar, fit görünmeyi ve zinde olmayı severler. Sağlıklı ve düzenli beslenmeye de özen gösterirler. Zaman zaman iç dünyalarında gel-gitler yaşasalar da beden ve zihin sağlığına dikkat ederler.

2- Yay

En enerjik ve güçlü burçlardan biri olan yay burcu, yoğun iş temposuna rağmen yorulmak nedir bilmez. Gerektiğinde uzun saatler boyunca uykusuz kalsalar da odaklanma sorunu yaşamazlar. Bu özellikleri nedeniyle iş yaşamında hedeflerini kısa sürede gerçekleştirirler.

Ruhsal Olarak En Güçlü Burçlar

1- Akrep

Akrep burcu kararlıdır. Aldığı kararlardan asla geri adım atmaz ve disiplinli bir kişiliğe sahip olduğu için hem özel yaşamında hem de iş hayatında kolay kolay hayal kırıklığına uğramazlar. Buna karşın akrep burcu, fiziksel olarak en dayanıksız burçlardan biridir. Uykuya çok düşkün olan akrep burcu, uzun süre uykusuz kaldıklarında depresif ve sinirli bir ruh haline bürünebilirler.

2- Oğlak:

Oğlak burcu da hem duygusal hem de ruhsal açıdan en güçlü burçlar arasında yer alıyor. Oğlak burcunun en önemli özelliği duygularını kontrol altında tutabilmesi ve zaaflarına hiçbir şekilde teslim olmamasıdır. Oğlak, başına gelen kötü ve talihsiz olayların karşısında üzülmek yerine hiddetlenir. Ancak öfkesini de diğer duygular da kontrol edebildiği için, genelde dengeli bir ruh haline sahiptir.