Balık burcu erkeğinin anlaşabildiği ve anlaşamadığı burçlar neler? Nasıl kadınlardan hoşlanır?

Balık burcu genellikle kendine has olan merhametli, fedakar ve romantik olma özelliğinden dolayı bazı burçlarla anlaşamaz. Her ortama uyum sağlayabilmeleri, anlayışlı olmaları ve kolay etki altında kalmalarına rağmen kova, aslan ve oğlak burçları ile çatışmalar yaşayabilmektedir.

Balık Burcu Erkeği Hangi Burçlarla Anlaşır?

Su grubundan olan balık burçları, aynı gruplu diğer burçlarla kolayca anlaşabilir. Duygusal birliktelik söz konusu olduğunda özellikle yengeç burcuyla harika bir beraberlik yaşayabilir. Daima romantik ve tutkulu olmalarıyla bilinen balık burcu insanları, duygusal ve romantik ilişkilerde yengeç ve akrep burçlarıyla kusursuz bir uyum yakalayabilir.

Balık burcu insanların çoğunlukla uzun ilişki istediği ve birlikte olduğu kişi için oldukça büyük fedakarlıklar yapabilme potansiyelinde olmaları ateş ve hava grubuyla anlaşmasını engellemektedir. Bu sebeple balık burcunun iyi anlaştığı burçlar içerisinde toprak grubu burçları da yer almaktadır.

Özellikle oğlak ve başak burçlarıyla iyi bir uyum yakalayabilmeleri mümkündür. Sadece duygusal bir ilişki değil arkadaşlık konusunda da uzun yıllar sürebilecek sağlam ilişkiler olması söz konusudur.

Bunların yanı sıra ateş grubundan olan aslan burcu ile balık burcunun aşk ilişkisi yaşayabilecekleri de düşünülmektedir. Bu noktada balık burcunun yönetilmeyi sevmesi, aslan burcunun ise yönetmeyi sevmesi; ilişkinin devam etmesi açısından önemli bir rol oynuyor.

Balık Burcu Erkeği Hangi Burçlarla Anlaşamaz?

Balık burcu genellikle kendine has olan merhametli, fedakar ve romantik olma özelliğinden dolayı bazı burçlarla anlaşamaz. Her ortama uyum sağlayabilmeleri, anlayışlı olmaları ve kolay etki altında kalmalarına rağmen kova, aslan ve oğlak burçları ile çatışmalar yaşayabilmektedir.

Fazla açık sözlü olan kovalar, lider ruhlu olan aslan burçları ve fazla disiplinli olan oğlak burçları balık burcu için zorluk yaratabiliyor. Yüksek hayal gücüne sahip ve romantik oldukları bilinen balık burcu erkeklerini karşısına rasyonel, özgür ruhlu ve açık sözlü kovalar çıktığı zaman iki burç da birbirlerini anlamak açısından zorluk yaşayabiliyor. Balık burcunun kalbini kova burcunun gerçekçi oluşu kırabiliyor. Bu sebeple bağımlılık geliştirmeye yatkın olan balıklar ile bağlanmaktan uzak duran kovaların iyi anlaşamayacağı düşünülüyor.

Kontrol düşkünü, egoist ve otoriter olmaları sebebiyle aslanlar da fedakar ve teslimiyetçi olan balıkları tam olarak anlayamıyor. Kontrolü elinden bırakmak istemeyen aslan burcunun tavırları balıkları üzebiliyor. Başarı odaklı olan oğlak burçları da yeri geldiğinde acımasız olabildiğinden balık burçlarının kalplerini kırabiliyor. Oğlak burçları da oluşan bu durumu anlayamadığı için iki burç arasında anlaşmazlık yaşanabiliyor.

Balık Burcu Erkeği Nasıl Kadınlardan Hoşlanır?

Balık burcu erkekleri merhametli ve vicdanlı kadınlardan çok hoşlanırlar. Kendileri fazla alıngan ve kırılgan bir yapıya sahiplerdir. Bu sebeple hoşgörü sahibi olan, sevecen ve kendilerine saygı duyan kadınlardan etkilenirler. Kolay küsme potansiyeline sahiplerdir ve bu sebeple onları küstürmeyen bir karakterle uzun ve huzurlu bir ilişki arayışı içindeler.