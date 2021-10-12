Gusül Abdesti Nasıl Alınır? Erkek Ve Kadınlar İçin Gusül Abdestinin Alınışı…

Gusül, Arapça kökenli bir sözcüktür. Bu bakımdan dilimize Arapçadan geçmiştir. Gusül almak ya da halk arsında boy abdesti almak dinen hem maddi hem de manevi anlamda bir temizliktir.

Gusül Ne Demek?

Gusül, ''gasele'' kelimesinden gelir ve yıkanmak demektir. Gusül kelimesi halk arasında boy abdesti olarak bilinir.

Gusletmek ise manevi kirlerden arınmak demektir. İslam dininde gusül yaparken niyet manevi kirden, su da maddi kirden arındırmaktadır.

Gusül kelimesi Kur'ân-ı Kerîm'de Nisa suresinin 44. ayetinde temizlik manasında kullanılmıştır. Bakara suresi 222. ayetinde ve Maide suresi 6. ayette ise taharet anlamında kullanılmıştır. Dolayısıyla gusül kelimesi Kur'ân-ı Kerîm'de geçen ve yapılması farz olan ibadetlerden biridir.

Gusül Abdesti Nasıl Alınır?

Gusül abdesti almadan önce suyun israf edilmemesi gerektiği akıldan çıkarılmamalıdır. Çünkü bazı insanlar gusül alırken suyu gereğinden fazla israf etmektedir. Bunun sebebi ise şeytanın verdiği vesvesesinden kaynaklandığı birçok kaynakta yer almaktadır. Dolayısıyla her işte olduğu gibi abdest alırken de aşırıya kaçmamak gerekmektedir.

Gusül abdestinin alınışı:

- Öncelikle besmele okunur ve niyet edilir. ( Niyet ettim Allah rızası için gusletmeye)

- Eller bileklere kadar yıkanır.

- Edep yerleri temizlenir.

- Sağ avuçla üç defa ağza su alınır.

- Sağ avuçla buruna üç defa su çekilir.

- Sol elle burun temizlenir.

- Namaz abdestinin aynısı alınır.

- Abdestten sonra üç defa başa, üçer defa sağ ve sol omuza su dökülür.

- Kuru yer kalmayacak şekilde her yer yıkanır ve böylelikle gusül abdesti alınmış olur.

Erkek ve Kadınlar İçin Gusül Abdestinin Alınışı Nasıldır?

Kadın ve erkek için gusül abdestinin alınış şekli aynı olmakla beraber kadınların ve erkeklerin edep yerleri ya da avret yerleri denilen yerler farklıdır. Kadınlar da avret yeri koltuk altı ile diz kapağı arasını kapsarken erkekler de ise göbek deliği ile diz kapağı arasıdır. Bu sebeple erkek veya kadın gusül abdesti almadan önce bu avret yerlerini yıkamalıdır.

Ayrıca kadınların kulak memelerinde küpe deliği varsa gusül abdesti alırken bir küpe yardımıyla bu deliğin de yıkanması sağlanmalıdır. Çünkü gusül abdestinde amaç hiçbir yerin kuru kalmamasıdır.