Borcu olan herkesi ilgilendiriyor! Yüzde 90'ı silinecek...

Milyonlarca vatandaş bekliyordu. Borcu olan herkesi sevindiren haber geldi. Yapılandırma müjdesi verildi. Birçok kişi bu haktan yararlanarak borçlarından kurtuldu. Borç yapılandırmasında son gün 1 Şubat. Yapılandırma hakkından yararlanmak isteyenlerin acele etmesi gerekiyor. Borç yapılandırmasında birçok avantaj sunuluyor. Yüzde 90 indirimden, 18 ay vade imkanına kadar sağlanan kolaylıklar ile vatandaşın borçlarını ödemesi amaçlanıyor. Fakat pek çok kişi yapılandırmanın detaylarını bilmiyor. Vatandaşlar özellikle borçlarının yüzde 90'ının silineceğini düşünüyor. Fakat yüzde 90 faizden siliniyor. Anapara ödemesi ise olan şekli ile yapılıyor.

Borcu olan herkse yapılandırma ile ilgili haber leri yakından takip ediyor. Hangi borçların ne şekilde yapılandırıldığı konusunda vatandaşların aklında soru işareti bulunuyor. Hürriyet gazetesinden Noyan Doğan yapılandırma ile ilgili detayları yazdı. İşte Doğan'ın köşesinden okurlara aktardıkları;

Okuyuculardan prim yapılandırması ile ilgili çokça soru alıyorum. Görünen o ki, yapılandırmadan nasıl yararlanılacağı konusunda halen kafalarda soru işaretleri var. Kimileri de yapılandırmada bir erteleme daha olup olmayacağını soruyor.

Yapılandırmada son tarih 2020’nin sonuydu, bir aylığına ertelendi. Bu süre, 1 Şubat’ta doluyor. Sosyal güvenlik borçlarını yapılandırmak isteyenler için son 5 gün. Bugüne kadar da 1 milyon 428 bin kişi yapılandırma için başvurdu. Hazır bu imkandan yararlanmak için 5 gün süre varken, kafalardaki soru işaretlerine açıklık getireyim ve yapılandırmadan kimlerin, nasıl yararlanacağını kısaca anlatayım.

2020’nin ağustos ayı da dahil öncesine ait tüm sosyal güvenlik borçlarınızı yapılandırabileceksiniz. Ağustos ayı sonraki borçlar için yapılandırmadan yararlanılamayacak. Yapılandırma kapsamında borcunuzu ister peşin, ister taksitle ödeme imkanınız var. Peşin ödemeyi tercih ederseniz borcunuzun gecikme cezası ve gecikme zammı Yurt İçi Üretim Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) üzerinden hesaplanan tutarın yüzde 90’ı silinecek.

PEŞİN ÖDEMEYE DİKKAT!

Okuyuculardan gelen sorulardan anlaşılıyor ki, peşin ödeme konusu yanlış anlaşılıyor. Zannediliyor ki, tüm borcun yüzde 90’ı siliniyor. Doğrusu, prim borcunuzun aslını ödeyeceksiniz, borcunuzun gecikme cezası ve zamanının yüzde 90’ı silinecek. Borcunuzu, bir seferde değil de iki taksit halinde ödemek isterseniz ve ilk taksiti de mart başında öderseniz bu sefer gecikme zammı ve cezasının yüzde 50’si silinecek.

EN FAZLA 18 AY

Yapılandırma kapsamında borcunuzu 6-9-12-18 ay taksitler halinde de ödeyebileceksiniz. Taksitler ise 2 ayda bir ödenecek ve en fazla 18 ay taksitlendirme yapılacak. Örneğin, 18 aylık taksitlendirmek isterseniz borcunuzu 36 ayda ödeyeceksiniz. Borcunuzu taksitlendirmek istediğinizde taksit sayısına göre katsayı uygulanacak ki, katsayılar yasada belirtilmiş durumda. Borcunu 6 eşit taksitte ödemeyi tercih edenlere 1.045, 9 eşit taksitte ödemeyi tercih edenlere 1.083, 12 eşit taksitte ödemeyi tercih edenlere 1.105, 18 taksitte ödemeyi tercih edenlere 1.15 katsayılar uygulanacak. Örneğin, geçmiş prim borcunuz için yapılandırmaya başvurdunuz, prim borcunuz üzerine Yİ-ÜFE uygulaması üzerinden gecikme zammı uygulandı ve toplam borcunuz 20 bin lira olarak çıktı. Bunu da 12 taksitle ödemek istediniz. Borcunuza uygulanacak 1.105’lik katsayı ile toplam borcunuzu çarpacaksınız, ödeyeceğiniz toplam tutar 22 bin 100 lira olacak ve bunu da iki ayda bir 1.841 lira olarak ödeyeceksiniz ve 24 ay boyunca ödeyeceksiniz.

BAĞ-KUR’LULAR NE YAPACAK?

Yapılandırma kapsamında Bağ-Kur’lular prim borçlarını yapılandırabilecekleri gibi geçmişte hizmet süreleri durdurulanlar, bu sürelerini canlandırabilecek. Hizmet süreleri durdurulan Bağ-Kur’lular, yapılandırmaya başvurduklarında durdurulan sigortalılık süreleri için ödeyecekleri prim tutarlarını hesaplattırıp, 1 Mart tarihine kadar borçlarını ödemeleri halinde bu süreler sigortalılık süresinden sayılacak ve emeklilikte hesaba katılacak. 31 Ekim 2020 tarihi itibariyle prim borcu olan Bağ-Kur’lular borçlarını ödemez ya da yapılandırmazlarsa sigortalılıkları durdurulacak. Hiç prim ödemeyenler ise sigortalı oldukları tarih itibariyle sigortalılıkları durdurulacak. Bu şekilde durdurulan süreler sigortalılık sürelerinden sayılmayacak.