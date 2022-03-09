Ağır vasıta lastiklerine talep artıyor!

Yaşanan pandemiye rağmen uluslararası taşımacılıktaki hareketlilik, lojistik sektöründeki büyüme ve inşaat sektöründeki gelişmeler ağır vasıta lastiklerine olan talebi artırıyor.

Ağır vasıta lastik pazarı pandemiye rağmen lastik pazarı içindeki konumunu artırıyor. Ağır vasıta lastik pazarı Türkiye’de 2021 yılında 2 milyon adetlik satış rakamına ulaşırken pazarın 2022 yılında da yüzde 3 civarında büyümesi bekleniyor. Uzmanlar uluslararası taşımacılıktaki hareketlilik, lojistik sektöründeki büyüme ve inşaat sektöründeki gelişmelere paralel olarak talebin artacağını öngörüyor.

Türkiye ilk üçte

İtalya ve Almanya ile birlikte Avrupa’daki pazar büyüklüğü ve potansiyeli açısından ilk 3’te yer alan Türkiye ağır vasıta pazarı, pandemi döneminde Avrupa ve Türkiye arasında artan dış ticaret ivmesiyle birlikte güçlenmeye sürdürdü. Michelin Türkiye Ağır Vasıta Satış Direktörü Erol Şimşir Avrupa’nın en dinamik pazarlarından biri olan Türkiye’nin devam eden inşaat ve kentsel dönüşüm projelerinin yanı sıra stratejik konumunun olumlu etkisiyle ağır vasıta pazarında her geçen gün daha güçlendiğini belirtti. Şimşir ,” Özellikle jeopolitik konumu itibariyle uluslararası taşımacılıkta son derece stratejik bir konuma sahip olan Türkiye, İstanbul 3. Havalimanı, 1915 Çanakkale Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu ve önümüzdeki dönemde yapılması planlanan birçok projeyle de ağır vasıta sektörünün gelişimi açısından dikkat çekmeye devam edecek” dedi.

Taşımacılık daha da büyür

2022 pazar öngörüsünde özellikle yüzde 21 büyüme beklentisiyle inşaat ve yüzde 13 büyüme ile uluslararası taşımacılık segmentlerinin büyümesi öngörülüyor. Pazarda yaşanan bu gelişmeler doğrultusunda ağır vasıta segmentinde yeniden yapılandıklarını kaydeden Şimşir, “ Vites yükselterek önümüzdeki dönemde ağır vasıta lastik segmentinde pazar payını iki katına çıkarmayı hedefliyoruz. Özellikle hayata geçirilen filo çözümleri ile sunulan 360 derecelik lastik yönetimi sektörde dikkat çekiyor. Bu hizmetle; kilometre başına faturalandırma, yol yardımı, raporlama, stok yönetimi, lastik bakım yönetimi, filo yönetimi ve çözüme bağlı hizmetleri bir arada sunuluyor. Yakıttan sonra en büyük maliyet kalemi olan lastiğin yönetimine dair sunulan bu hizmetler filoların operasyonel maliyetlerinin düşürülmesine katkı sağlamayı hedefliyor” dedi.