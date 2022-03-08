Yıldızlar ve gezegenler dünya için kötü şeyleri haber veriyor…

Hala devam eden Aslan etkisi Koç gibi ilerliyor. Hazmı zor olayları yaşatacak bir ay başladı.Bireysel etkilerde, anahtar kelimemiz “İhanet”, “İhanete uğramış hissetmek”.

Aslını isterseniz dönem dönem gökyüzüne bakışımı sorgulamaya çekildiğim bir dönem yaşıyorum. “Kendini gerçekleştiren kehanet midir bu?” dediğim anlar oluyor. Fakat analizlerin dünyayı, toplumları içerdiğini hatırladığımda, tabi ki mümkün değil diyerek yeniden yıldızlara, gezegenlere bakmaya devam ediyorum.

Tahminlerimin yüzde yüz çalışması, bir yandan yaptığım işte doğru yolda olduğumu söylerken, diğer yandan içinde bulunduğumuz sürecin önlenemez olmasıyla birlikte bir endişe ve huzursuzluk oluşturuyor. Bahsettiğim şeyin kader olduğunu ifade etmiyorum.

Şöyle düşünün, içinde bulunduğumuz süreci biliyoruz. (Bu sürece toprak yapısı diyelim). Sonra gökyüzüne bakıyoruz ve bir etki saptıyoruz. (Bu da yağmur tahmini olsun). Sonra şu analize ulaşıyoruz. Toprak çoraksa – bereket, yumuşak ve seyrek yapılı ise – çamur, bataklık, geçirgen değilse – sel gelebilir diyoruz. Tabi bu sadece örnekleme. İşte astroloji sadece budur. Gökyüzüne bakarak ve hesaplamalar yaparak kehanette bulunmuyoruz, mantıklı çıkarımlar yapıyoruz. En azında kendi adıma ben ve Astrolomi Ekolü olarak tüm öğrencilerim bunu yapıyoruz.

Gelelim bu haftaki en genel etkilere;

*Hala devam eden Aslan etkisi Koç gibi ilerliyor. Hızlı ve ani gelişecek fiyat artışları, daha da artan ivmelerle teknoloji, enerji kaynakları, ulaşım-taşıma sektöründe zamlar devam ediyor. Gıda için beklenen fiyat artışlarına henüz birkaç gün daha var.

*Üst düzey yöneticilerde gerginlikler artıyor. Kendi içlerinde yaşadıkları anlaşmazlıklar, bir hafta içinde bizler tarafından da duyulur. Çok fazla yer değiştirme ve görev değişiklikleri, görevden almalar ve istifalar var.

*Özellikle, askeriye, ordu, güvenlik birimlerinin üst düzey yöneticileri ile ilgili olumsuz konular… Yolsuzluklar, içeriğinde para ve yasal olamayan konulara karışmış sorunlar hatta geçmişte yaşanmış faili meçhullerle bağlantılar olabilir.

*Yine Kova arketiplerinde; teknoloji, dijital, iletişim, ulaşım, hava yolları, tüm elektronik ortamlarda patlamalar, yangınlar ve kazalar olabilir.

*Aniden planlanmamış halk eylemleri, tepkiler, protestolar gelişebilir.

* Göçler … Tüm hızıyla devam ediyor. Hatta daha da artıyor. Özellikle bu 15 gün içinde göçmenlerle ilgi üzücü olaylar yaşanabilir.

Bireysel etkilerde, anahtar kelimemiz “İhanet”, “İhanete uğramış hissetmek”.

Hazmı zor olayları yaşatacak bir ay başladı. İyi ve kötü ayrımı yapmakta zorlanıyorsanız Tolstoy’un şu güzel sözünü hatırlatmak isterim.

“Kendi mutluluğundan başka hedefi olmayan insan, kötüdür.”

Sağlıcakla kalınız…