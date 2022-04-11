°
Şehir seçiniz
    BİST2.4432.08EURO16.00-0.28USD14.68-0.37ALTIN924.310.09
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    Yaşam'Zeytinburnu Kasabı' 2 ay önce tutuklandı
    HaberlerYaşam Haberleri 'Zeytinburnu Kasabı' 2 ay önce tutuklandı
    ABONE OL

    'Zeytinburnu Kasabı' 2 ay önce tutuklandı

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü, sosyal medyada 'Zeytinburnu Kasabı' rumuzlu hesaptan üzerinde asker üniforması, elinde bıçak ve silahlarla çekildiği fotoğrafları paylaşan Afgan uyruklu Kasap Ali Ahmedi'nin 1 Şubat 2022 tarihinde tutuklandığını bildirdi.

    11.04.2022 - 15:36 |
    'Zeytinburnu Kasabı' 2 ay önce tutuklandı

    Sosyal medyada gündem olan 'Zeytinburnu Kasabı' adlı hesapla ilgili araştırma yapıldığı belirtilen açıklamada, 11 Nisan günü sosyal medya üzerinden paylaşım yapılan 'Zeytinburnu Kasabı' adlı hesabın Afganistan uyruklu Kasap Ali Ahmedi'ye ait olduğu bildirildi.

    Zeytinburnu Kasabı 2 ay önce tutuklandı

    Ahmedi'nin Zeytinburnu'nda 'Kasten yaralama' ve 'Ateşli Silahlar Kanununa Muhalefet' suçlarından 1 Şubat 2022 tarihinde tutuklandığı belirtilen açıklamada, yapılan aramada sosyal medyada paylaştığı fotoğraflardaki silahın da ele geçirildiği bildirildi. Zeytinburnu Kasabı rumuzlu hesabın sahibi Ahmedi'nin halen Maltepe Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunduğu vurgulandı.

    GÜNCEL HABERLER

    Kiracılar için kritik detay! 1 yıllık kira bedelini ev sahibinden alabilirsiniz, eğer bunu yaparsa...

    Kiracılar için kritik detay! 1 yıllık kira bedelini ev sahibinden alabilirsiniz, eğer bunu yaparsa...

    Ziraat Bankası resmen duyurdu! Çok önemli kredi adımı...

    Ziraat Bankası resmen duyurdu! Çok önemli kredi adımı...

    Diyanet ve Türkiye Belediyeler Birliği arasında iş birliği

    Diyanet ve Türkiye Belediyeler Birliği arasında iş birliği

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kiracılar için kritik detay! 1 yıllık kira bedelini ev sahibinden alabilirsiniz, eğer bunu yaparsa...

    Kiracılar için kritik detay! 1 yıllık kira bedelini ev sahibinden alabilirsiniz, eğer bunu yaparsa...

    Sıradaki Haber
    Diyanet ve Türkiye Belediyeler Birliği arasında iş birliği

    Diyanet ve Türkiye Belediyeler Birliği arasında iş birliği

    Sıradaki Haber
    Çin’de yeni virüs alarmı! Şanghay nerede, Şanghay’da neler oluyor? Çin’de süresiz karantina mı uygulanıyor?

    Çin’de yeni virüs alarmı! Şanghay nerede, Şanghay’da neler oluyor? Çin’de süresiz karantina mı uygulanıyor?

    Sıradaki Haber
    Bayram ikramiyelerine zam geliyor! Milyonlarca emekliye güzel haber, ve belli oldu

    Bayram ikramiyelerine zam geliyor! Milyonlarca emekliye güzel haber, ve belli oldu

    Sıradaki Haber