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    YaşamZabıtanın tartısını aldığı seyyar satıcı: Görevini yapan memur da emir kulu
    HaberlerYaşam Haberleri Zabıtanın tartısını aldığı seyyar satıcı: Görevini yapan memur da emir kulu
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    Zabıtanın tartısını aldığı seyyar satıcı: Görevini yapan memur da emir kulu

    Osmaniye’de seyyar tablası ile sarımsak satarken zabıta ekiplerince tartısına el konulduktan sonra sosyal medyada gündem olan Ali Budak konuştu. Olaydan sonra canının sıkıldığını belirten Budak, “Terazini alacağız dediler. Ben de alın dedim. Ne diyeceğiz görevini yapan memura, onlar da emir kulu” dedi.

    02.04.2022 - 17:39 |
    Zabıtanın tartısını aldığı seyyar satıcı: Görevini yapan memur da emir kulu

    Osmaniye Belediyesi’ne bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri Atatürk Caddesi'nde sarımsak satan seyyar satıcı Ali Budak'ın tartısına dün öğle saatlerinde el koymuştu. Olayın yaşandığı sırada bir vatandaş tarafından çekilen hüzünlü bir fotoğraf karesi kısa sürede sosyal medya da gündem oldu. Bugün de İhlas Haber Ajansı’na (İHA) konuşan Ali Budak, olayın gelişim aşamasını anlattı. Atatürk Caddesi’nden Kadirli yolu tarafında geçmek isterken olayın yaşandığını anlatan Budak, herkesin görevini yaptığını görevini yaparak tartıya alan zabıta memurunun da emir kulu olduğunu söyledi.

    “Götürme diyemem başka bir şey de diyemem onlarda görevini yapıyor”

    Üzücü olayın ardından Belediye Başkanı Kadir Kara’nın terazisini geri verdiğini ifade eden Ali Budak, “Cuma günü camiden çıktım. Oradan eve doğru Kadirli yolu tarafına geleceğim. Baktım o arada terazini alacağız dediler. Ben de al dedim. Ne diyeceğiz görevini yapan memura, onlarda emir kulu. Arabanın içerisinde müdür varmış. Götürme diyemem başka bir şey de diyemem onlarda görevini yapıyor. Akşam vakti de muhtarla birlikte zabıta bir arkadaş geldi. Beni aldılar gittik Kadir Kara’nın yanına. Kadir Kara’da beni iyi karşıladı. Zaten 40 yıldır tanışıyoruz. Tokalaştık falan derken teraziyi de aldım beni tekrardan eve bıraktılar.

    Osmaniye’de ben kimseyi rahatsız etmem. Teraziyi alacaklarmış alasınlar ben kimseyi rahatsız etmek istemem. İsterse babam olsun isterse kardeşim olsun. Birazcık canım sıkıldı. Şöyle canım sıkıldı. Kaçak bir şey mi satıyorum. Bir ekmek parası kalır mı diye sarımsak satıyordum. Onu da zaten birisi hayrına aldı parasını da verdi” diye konuştu.

    Öte yandan, yaşanan üzücü olayın ardından Ali Budak’tan özür diledikten sonra terazisini geri veren Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, belediyenin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Herkesi üzen tatsız bir olay yaşandığını belirten Kara, "Gönül bu olayların hiç meydana gelmemesini ister, ancak insanız, hatasız kul olmaz. Amcamızla bir araya geldik, elini öptük, özür diledik, helallik istedik. 'Sizler benim yeğenimsiniz' dedi ve affetti, var olsun" ifadelerini kullandı.

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