°
Şehir seçiniz
    BİST2.2520.82EURO16.270.16USD14.690.13ALTIN908.82-0.54
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    YaşamKastamonu ve Sinop’u birbirine bağlayan 4 köprü yıkıldı! 10'dan fazla köye ulaşım yok
    HaberlerYaşam Haberleri Kastamonu ve Sinop’u birbirine bağlayan 4 köprü yıkıldı! 10'dan fazla köye ulaşım yok
    ABONE OL

    Kastamonu ve Sinop’u birbirine bağlayan 4 köprü yıkıldı! 10'dan fazla köye ulaşım yok

    Kastamonu ile Sinop'u birbirine bağlayan Akçay üzerindeki 4 köprü, kar suları sebebiyle yıkıldı.

    02.04.2022 - 16:56 |
    Kastamonu ve Sinop’u birbirine bağlayan 4 köprü yıkıldı! 10'dan fazla köye ulaşım yok

    Kastamonu’da hava sıcaklıklarının aniden artması ile kar suları birçok ilçede tahribata sebep oldu. Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde de Akçay üzerinde bulunan 4 köprü kar suları sebebiyle zarar gördü.

    Köprülerin kullanılamaz hale gelmesi ile Sinop ve Kastamonu sınırlarında bulunan 10’dan fazla köye ulaşım sağlanamıyor.

    Kastamonu ve Sinop’u birbirine bağlayan 4 köprü yıkıldı 10dan fazla köye ulaşım yok



    Kastamonu ve Sinop’u birbirine bağlayan Akçay üzerindeki köprülerin birçoğu. 6 Ekim 2021 tarihinde meydana gelen selde yıkılmıştı. Kar suları sebebiyle yıkılan bazı köprülerin ise 6 Ekim 2021 tarihindeki sel felaketinin ardından yapılan geçici köprüler olduğu öğrenildi.

    Görüştüğü erkeğin kız arkadaşı tarafından dövülen Şenız: Can güvenliğim yok
    İlgili Haber
    Görüştüğü erkeğin kız arkadaşı tarafından dövülen Şenız: Can güvenliğim yok
    Yasak aşkın kurbanı bebek oldu! Şok eden olay
    İlgili Haber
    Yasak aşkın kurbanı bebek oldu! Şok eden olay
    Husumetli aileler arasında kavga: 14 yaralı, 8 tutuklama
    İlgili Haber
    Husumetli aileler arasında kavga: 14 yaralı, 8 tutuklama
    İstanbul'da kebapçıdaki yangın itfaiye aracına da sıçradı
    İlgili Haber
    İstanbul'da kebapçıdaki yangın itfaiye aracına da sıçradı

      GÜNCEL HABERLER

      Uygun faiz oranlı kredi resmen duyuruldu! Bankaya başvuran müşteriler alıyor...

      Uygun faiz oranlı kredi resmen duyuruldu! Bankaya başvuran müşteriler alıyor...

      Ekmeği sirkeyi alan oraya koştu! Yurt dışından gelen bile var...

      Ekmeği sirkeyi alan oraya koştu! Yurt dışından gelen bile var...

      Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net uyarı: Gıda konusunda vicdansızlık yapanlara acımayacağız

      Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net uyarı: Gıda konusunda vicdansızlık yapanlara acımayacağız

      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      Uygun faiz oranlı kredi resmen duyuruldu! Bankaya başvuran müşteriler alıyor...

      Uygun faiz oranlı kredi resmen duyuruldu! Bankaya başvuran müşteriler alıyor...

      Sıradaki Haber
      Ekmeği sirkeyi alan oraya koştu! Yurt dışından gelen bile var...

      Ekmeği sirkeyi alan oraya koştu! Yurt dışından gelen bile var...

      Sıradaki Haber
      Emeklilikte 3600 ve 8 Eylül 1999 detayı! SGK'ya başvurup paranızı alabilirsiniz, tazminat hakkı...

      Emeklilikte 3600 ve 8 Eylül 1999 detayı! SGK'ya başvurup paranızı alabilirsiniz, tazminat hakkı...

      Sıradaki Haber
      Mariupol'de bir günde 2 binden fazla sivil tahliye edildi

      Mariupol'de bir günde 2 binden fazla sivil tahliye edildi

      Sıradaki Haber