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    YaşamYüksekova'daki Doski Vadisi'nde kardan 5 metrelik tüneller oluştu
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    Yüksekova'daki Doski Vadisi'nde kardan 5 metrelik tüneller oluştu

    Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bulunan Doski Vadisi'nde kardan 5 metrelik tüneller oluştu.

    04.03.2022 - 21:48 | | İHA
    Yüksekova'daki Doski Vadisi'nde kardan 5 metrelik tüneller oluştu

    Yüksekova’da iki gündür yağan karla karışık yağmur ile ardından başlayan tipi ve fırtına hayatı olumsuz yönde etkiledi. İlçenin Doski Vadisi'nde farklı noktalara düşen çığ nedeniyle köylere giden yollar kapandı. Sabah saatlerinde bölgeye giden Karayolları Yüksekova 117. Şube Şefliği ekiplerince, gece gündüz demeden 13 noktaya düşen çığ temizlendi. Çığların düşmesi sonucu, kardan 5 metrelik tüneller oluşarak ekipler zorlu bir çalışma yürüttü. Yüksekova 117. Şube Şefliği ekipleri olumsuz bir durum yaşanmaması için bölgede hazır bekliyor

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