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    YaşamYoga kursunda iğrenç istismar skandalı! Hipnoz halindeki genç öğretmeni...
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    Yoga kursunda iğrenç istismar skandalı! Hipnoz halindeki genç öğretmeni...

    İstanbul'da bir yoga merkezinde tecavüz skandalı yaşandı. Yoga kursuna giden 36 yaşındaki öğretmen Fatma N., özel ders sırasında hipnoz halindeyken eğitmen Erol S.'nin cinsel saldırısına uğradığını öne sürerek savcılığa şikayette bulundu.

    09.05.2022 - 08:25 |
    Yoga kursunda iğrenç istismar skandalı! Hipnoz halindeki genç öğretmeni...

    36 yaşındaki genç öğretmen Fatma N. İstanbul Kağıthane'de gittiği yoga kursunda tecavüze uğradığını iddia etti. Özel ders sırasında yarı uykulu bir haldeyken eğitmen Erol S.'nin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia eden öğretmen, yaşadıkları sonrası şikayetçi oldu.

    36 yaşındaki Fatma N. İsimli genç kadın İstanbul Sultangazi'deki bir okulda öğretmenlik yapıyordu. Genç öğretmen internette gördüğü yoga kursu reklamı üzerine Kağıthane'deki bir spor merkezine gitti. Kursa kayıt olan genç kadın derslere başladı. İddiaya göre, yoga eğitimi sırasında eğitmeninin kendisine ve gruptaki diğer öğrencilere cinselliğin önemli olduğuna dair beyanlarda bulunuyordu.

    Yoga kursunda iğrenç istismar skandalı Hipnoz halindeki genç öğretmeni...

    YOGADA TECAVÜZ İDDİALARI

    Geçtiğimiz günlerde hocasıyla birebir yoga dersi alan kadın, iddiaya göre yarı uykulu vaziyette hipnoz halinde olduğu bir anda eğitmenin tacizine maruz kaldı.

    Eğitmeninin vücudunu ellediğini ileri süren genç öğretmen, taciz ardından cinsel saldırıya uğradı iddia etti. Kurstan çıktıktan sonra karakola giderek eğitmen Erol S. hakkında şikayetçi oldu.

    Yoga kursunda iğrenç istismar skandalı Hipnoz halindeki genç öğretmeni...

    ŞİKAYETÇİ OLDU

    Genç kadın, eğitmenin yoga dersi sırasında kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etti. İfadesi alınan öğretmen, yaklaşık 5 aydır kursta eğitim aldığını, hocasının sürekli olarak cinselliği övücü konuşmalar yaptığını ileri sürdü.

    Fatma N., eğitmeninin kendisiyle özel görüşme yaptığı bir anda yarı uykulu olduğu anda önce taciz ardından cinsel saldırıya uğradığını iddia etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (Sabah)

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