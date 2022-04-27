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    Üsküdar'da 2 kilometrelik iftar sofrasÄ± havadan görüntülendi

    ÃœskÃ¼dar Belediyesi tarafÄ±ndan ÃœskÃ¼dar'dan Harem'e kadar uzanan 2 kilometre uzunluÄŸunda iftar sofrasÄ± kuruldu. YaklaÅŸÄ±k 80 bin kiÅŸinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iftar programÄ± havadan da gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.Â

    27.04.2022 - 21:21 | | Gamze ÅžÄ°MÅžEK-Ramazan EÄžRÄ°-Murat KORKMAZ / Ä°STANBUL,(DHA)
    Üsküdar'da 2 kilometrelik iftar sofrasÄ± havadan görüntülendi

    ÃœskÃ¼dar Belediyesi tarafÄ±ndan Kadir Gecesi'nde ÃœskÃ¼dar'dan Harem'e kadar uzanan sahil ÅŸeridinde 2 kilometrelik iftar sofrasÄ± kuruldu. Programa yaklaÅŸÄ±k 80 bin kiÅŸi katÄ±ldÄ±. VatandaÅŸlar iftar saatini beklerken Ayasofya Camii imamÄ± BÃ¼nyamin TopÃ§uoÄŸlu Kuran-Ä± Kerim okudu. Sahil ÅŸeridi boyunca uzanan iftar sofrasÄ± havadan da gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi. Ä°ftar programÄ±na ÃœskÃ¼dar KaymakamÄ± Murat Sefa DemiryÃ¼rek de katÄ±ldÄ±. Masalarda yer bulamayan vatandaÅŸlar oruÃ§larÄ±nÄ± Ã§imlerde oturarak aÃ§tÄ±. Bir vatandaÅŸÄ±n ise otobÃ¼s duraÄŸÄ±nda iftarÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

    ÃœskÃ¼dar Belediyesi BaÅŸkanÄ± Hilmi TÃ¼rkmen, "Efendim ÅŸu anda ÃœskÃ¼dar Harem Salacak sahilindeyiz. Bizim tahminlerimize gÃ¶re ÅŸu anda burada 80 bin vatandaÅŸÄ±mÄ±z var. Ve inÅŸallah hepsi burada iftarÄ±nÄ± aÃ§acak. OruÃ§ aÃ§acaklar. OnlarÄ± hiÃ§ Ã¼zmeden, yormadan evlerine gÃ¶ndereceÄŸiz. BurasÄ± bu mÃ¼barek Kadir Gecesi'nde gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼z gibi Ä°stanbul'un her yerinden sadece ÃœskÃ¼dar'dan deÄŸil, komÅŸu ilÃ§elerden, karÅŸÄ±dan, hatta yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan misafirlerimiz var. Biraz Ã¶nce vatandaÅŸ gÃ¶rdÃ¼m. KÄ±brÄ±s'tan gelmiÅŸ. Avusturya'dan gelmiÅŸ, Almanya'dan gelenler var. Hakikaten muhteÅŸem bir tablo. Masada sandalyede yer bulamayanlar, karÅŸÄ± taraftaki Ã§imenlere oturuyorlar. Herkese yetecek kadar yemeÄŸimiz var. Herkese afiyet olsun. Rekor ÅŸu anda bunun bizim bildiÄŸimiz, benim bildiÄŸim dÃ¼nyada ikinci bir Ã¶rneÄŸi yok" dedi.

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