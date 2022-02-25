Ümitcan Uygun kaç yıl ceza aldı? Aleyna Çakır davası ne oldu, son durum ne?
Ümitcan Uygun kaç yıl ceza aldı? Aleyna Çakır'ın ölümü sonrası başlatılan soruşturma kapsamında yargılanan Ümitcan Uygun'a 3 ayrı suçtan 4yıl 10 ay hapis cezası verildi. İşte Aleyna Çakır davasında son durum…
25.02.2022 - 16:40 |
Aleyna Çakır davasında Ümitcan Uygun 4 yıl 10 ay hapis cezası aldı. Kamuoyunda 'Aleyna Çakır' olarak bilinen Sema Esen'e yönelik "konut dokunulmazlığını ihlal", "tehdit" "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" ve "bilişim sistemine usulsüz girme" suçlarından yargılanan Ümitcan Uygun 4 yıl 10 ay hapis cezası aldı. Mahkeme Uygun'a takdir indirimi uygulamadı.
Kamuoyunda 'Aleyna Çakır' olarak bilinen Sema Esen'e yönelik "konut dokunulmazlığını ihlal", "tehdit" "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" ve "bilişim sistemine usulsüz girme" suçlarından yargılanan Ümitcan Uygun 4 yıl 10 ay hapis cezası aldı.
Mahkeme Uygun'a takdir indirimi uygulamadı.