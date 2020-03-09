TYT ve AYT açılımı ne? TYT ve AYT nedir?

Üniversite hayalini gerçekleştirmek isteyen herkes üniversite sınavına girerek, bu hayalini yerine getirmeye çalışır. TYT ve AYT sınavları da üniversite hayalini gerçekleştirmek isteyen kişilerin yani öğrencilerin girmiş olduğu sınavlardandır. Eski adı ile YGS ve LYS olan bu sınavlar şimdilerde TYT ve AYT olarak isimlendirilmiştir.

TYT VE AYT AÇILIMI NE?

TYT sınavının açılımı Temel Yeterlilik Testi olarak öğrencilere sunulur. AYT testi ise Alan Yeterlilik Testi olarak isimlendirilmektedir. Öğrencilerin her iki sınavda da karşılaştıkları soru tipleri ve konular farklıdır. TYT sınavı adından da anlaşıldığı gibi öğrencinin temel konularla ilgili yeterliliğini belirlemek için yapılır. AYT sınavı ise öğrencilerin alan belirlemesinde etkilidir.

TYT VE AYT NEDİR?

TYT ve AYT sınavları üniversiteye hazırlanan öğrencilerin girdiği sınavlardır. Üniversite sınavı temelde 2 aşamalı bir sınav sistemine dayanır. Üniversite sınavına girecek olan öğrenciler öncelikle TYT sınavına ardından da AYT sınavına girmelidir. Bu iki sınav sonucunda alınan puanlar toplanarak, öğrencilerin kazandıkları üniversiteler belirlenir.

TYT SINAVINDA ÇIKAN KONU VE SORULAR

TYT, yani temel yeterlilik testi, üniversite öğrencilerinin bilgilerini ölçen birinci oturum sınavdır. Bu sınava, üniversiteyi kazanmak isteyen her öğrencinin girmesi mecburidir. Genellikle test içeriği, Türkçe ve Matematik ağırlıklıdır. TYT aşamasında öğrencilere 40 Türkçe, 40 Matematik, 20 Sosyal Bilimler ve 20 Fen Bilimleri sorusu sorulur. TYT içerisinde öğrenciler sadece bu 4 alandan sorumlu olmakta ve toplamda 120 soru cevaplamaktadır.

AYT SINAVINDA ÇIKAN KONU VE SORULAR

AYT testi ise üniversite sınavının ikinci ve son aşamasıdır. Alan Yeterlilik Testi olarak açılımı yapılır. Üniversite sınavına giren öğrencilerin kendi alanlarındaki alan başarısını ölçmek için bu sınav yapılmaktadır. İkinci oturum olan AYT sınavında da öğrencilere 40 Türkçe, 40 Matematik, 40 Sosyal Bilimler ve 40 Fen Bilimleri sorusu sorulur. Öğrenciler bu sınavda toplamda 160 soru cevaplar.