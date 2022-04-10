Trafikte kadÄ±nÄ±n aynasÄ±nÄ± kÄ±rmÄ±ÅŸtÄ± PiÅŸmanÄ±m ama kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼m

Olay, dÃ¼n akÅŸam saat 21.30 sÄ±ralarÄ±nda Maltepe Sahil Yolu KÃ¼Ã§Ã¼kyalÄ± mevkiinde yaÅŸandÄ±. Ä°ddiaya gÃ¶re, otoparktan Ã§Ä±kan 34 UTK 80 plakalÄ± otomobilin sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ Utku KarataÅŸ, Ã¶nÃ¼ndeki 34 CTY 705 plakalÄ± otomobilin sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ Åž.A.'nÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. Birbirine yol vermeyen iki sÃ¼rÃ¼cÃ¼, bu sÄ±rada tartÄ±ÅŸmaya girdi. Utku KarataÅŸ, tartÄ±ÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan hareket halindeki Åž.A.'nÄ±n kullandÄ±ÄŸÄ± otomobilin aynasÄ±nÄ± kÄ±rdÄ±. Otomobilinin iÃ§inde kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§ocuÄŸu bulunan kadÄ±n sÃ¼rÃ¼cÃ¼ Åž.A., gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri sosyal medyada paylaÅŸÄ±nca polis harekete geÃ§ti. Utku KarataÅŸ, polisin yaptÄ±ÄŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalar sonucu ÃœskÃ¼dar'da yakalanarak gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

"GÃœNDEME GELME Ã‡ABASI"

Polisteki ifadesinin ardÄ±ndan serbest bÄ±rakÄ±lan KarataÅŸ, olayÄ±n nasÄ±l yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±. KarataÅŸ, Åž.A.'nÄ±n kendisine hakaret ettiÄŸini ve aracÄ±na arkadan bilinÃ§li olarak Ã§arptÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti. KarataÅŸ, Åž.A.'nÄ±n gÃ¼ndeme gelmek iÃ§in olayÄ± kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rerek, "Videodan Ã¶nce hanÄ±mefendiye 'Yol verir misiniz' dedim. Ã‡Ã¼nkÃ¼ yol hakkÄ± benimdi, otopark Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸandÄ±. O da bana 'Åžerefsizim ben, inat ettim Ã¶nce ben geÃ§eceÄŸim' dedi. Hakaretlerde bulundu. O Ã¶yle dedikten sonra ben de 'Yol alÄ±rÄ±m, sÄ±kÄ±ntÄ± yok' dedim. YanÄ±ndan geÃ§tim, bir o ileri gitti bir ben. En son Ã¶nÃ¼ne geÃ§tiÄŸimde bilinÃ§li olarak bana Ã§arptÄ±. ArdÄ±ndan ben camÄ± aÃ§Ä±p, 'Ne yapÄ±yorsunuz, iyi misiniz?' dedim. Kendisi bana kÃ¼fretmeye devam etti. Ben de yanÄ±mda kÄ±z arkadaÅŸÄ±m ve arkadaÅŸlarÄ±m olduÄŸu iÃ§in kendimi kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸ hissettim. Genciz, zoruma gitti sÃ¶ylediÄŸi sÃ¶zler. Bunun Ã¼zerine tutanak tutmak istedim. Bu sefer de hanÄ±mefendi bana 'O kadar zamanÄ±m yok' diyerek hakaretlerine devam etti. Ben de camÄ± indirip aynasÄ±na vurdum. SonuÃ§ta o da benim arabama bilinÃ§li olarak zarar verdi. Zaten bilinÃ§li olmasa canÄ±n saÄŸ olsun diyecektim. HanÄ±mefendi Ã§ocuÄŸunu bahane ediyor ama ben kesinlikle Ã§ocuÄŸu gÃ¶rmedim. AracÄ±ma bilerek vururken, kÃ¼fÃ¼r ederken, hakaret ederken Ã§ocuÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yordu da ben aynaya vurunca kendini hazÄ±rlamÄ±ÅŸ Ã§ocuk aÄŸlÄ±yor hala video Ã§ekiyor. Bu tamamen kendini gÃ¼ndeme getirme Ã§abasÄ±dÄ±r" dedi.

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"BEN ONUN EVLADI YAÅžINDAYIM, BANA KÃœFÃœR ETTÄ°"

YaÅŸanan olaydan Ã¶tÃ¼rÃ¼ piÅŸmanlÄ±k duyduÄŸunu ancak kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ iÃ§in bÃ¶yle tepki verdiÄŸini ifade eden KarataÅŸ, "Karakoldan aradÄ±lar, gittim teslim oldum. Orada ifademi verdim, o da ifade verdi. Orada da beni kocam kapÄ±da bekliyor, gÃ¶rÃ¼rsÃ¼n sen Ã§Ä±kÄ±ÅŸta diye tehdit etti. Ä°fadeden sonra ayrÄ±ldÄ±k karakoldan. Ä°kimiz de birbirimizden ÅŸikayetÃ§i olduk. PiÅŸmanÄ±m olaydan dolayÄ±, gerek yoktu. Ama beni arkadaÅŸlarÄ±mÄ±n yanÄ±nda kÃ¼Ã§Ã¼mseyince ben de genÃ§liÄŸin de verdiÄŸi bir ÅŸeyle Ã¶yle yapma gereÄŸi duydum. Ben belki de onun evladÄ± yaÅŸÄ±ndayÄ±m. Bana yanlÄ±ÅŸ konuÅŸtu, kÃ¼fretti" ifadelerini kullandÄ±