°
Şehir seçiniz
    BİST2.0900.09EURO16.320.82USD14.790.10ALTIN918.25-1.04
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    YaşamTerör propagandasına 7 gözaltı
    HaberlerYaşam Haberleri Terör propagandasına 7 gözaltı
    ABONE OL

    Terör propagandasına 7 gözaltı

    Mersin'in Tarsus ilçesinde sosyal medya üzerinden silahlı terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı tespit edilen 7 kişi gözaltına alındı.

    15.03.2022 - 11:12 | | DHA
    Terör propagandasına 7 gözaltı

    Tarsus’ta bazı kişilerin sosyal medya üzerinde PKK/KCK’nın propagandasını yaptığı saptandı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yakalama kararı çıkarmasının ardından operasyon düzenleyen ekipler, M.A., E.Ö., İ.K., D.D., M.Ş.K., A.Ü. ve R.Ü.'yü gözaltına aldı Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 5 cep telefonu ve 5 sim karta el konuldu.

     

    GÜNCEL HABERLER

    Türkiye dünyaya korku salacak! Tarih belli oldu! Geliyor

    Türkiye dünyaya korku salacak! Tarih belli oldu! Geliyor

    3600 ek göstergede son dakika gelişmesi! Memur ve emekli milyonları kapsıyor, hepsi dahil ediliyor ve...

    3600 ek göstergede son dakika gelişmesi! Memur ve emekli milyonları kapsıyor, hepsi dahil ediliyor ve...

    MHP lideri Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar

    MHP lideri Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    KPSS 2022/5 tercih kılavuzu! Sağlık Bakanlığı personel alımı 2022 başvuru şartları nelerdir, başvuru formu nasıl doldurulur, nasıl başvurulur?

    KPSS 2022/5 tercih kılavuzu! Sağlık Bakanlığı personel alımı 2022 başvuru şartları nelerdir, başvuru formu nasıl doldurulur, nasıl başvurulur?

    Sıradaki Haber
    Ev alacakları ilgilendiriyor! İl il belli oldu! Yüzde 20 arttı

    Ev alacakları ilgilendiriyor! İl il belli oldu! Yüzde 20 arttı

    Sıradaki Haber
    Putin'in eski eşinden dikkat çeken açıklamalar! Sıra dışı teklif...

    Putin'in eski eşinden dikkat çeken açıklamalar! Sıra dışı teklif...

    Sıradaki Haber
    Yeni varyant gelecek mi? Prof. Dr. Aydın'dan flaş açıklama

    Yeni varyant gelecek mi? Prof. Dr. Aydın'dan flaş açıklama

    Sıradaki Haber