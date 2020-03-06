Tavus kuşu özellikleri - Dişi tavus kuşu uçar mı? Tavus kuşu erkeğinin kur sırasında açtığı kuyruğu ile ün kazanmış bir kuş türüdür. Sülüngiller familyasına ait olan bu kuşlar, yetişkinlik dönemlerinde 5 ile 6 kilogram ağırlıklara ulaşmaktadır. Uzun mesafeler uçabilme yeteneğine de sahip olan tavus kuşları ortalama 15 yıl kadar yaşayabilmektedir. Bu kuşların doğal ortamında gözlenebilmesi ise pek mümkün olmamaktadır.

Dişi tavus kuşları ve erkek tavus kuşları, boyutlarına bakılarak direk ayırt edilebilmektedir. Buna göre erkek kuşların boyu, kuyruğu da dahil edilince 1,50 metreye ulaşabilmektedir. Bazı erkek tavus kuşlarının 2 metreyi geçebildiği de bilinmektedir. Dişi tavus kuşları ise erkeğe nazaran oldukça küçük boyutlara sahiptir. Dişi bir tavus kuşu, kuyruğu ile birlikte en fazla 1,30 metreye ulaşabilmektedir.

Tavus kuşları gündüzleri yemek bulmak için etrafta dolaşıp, geceleri de bir ağaca uyumak için tünerler. Bu kuşlar, çeşitlerine bağlı olarak genellikle; Hindistan, Endonezya ve Kongo’da yaşamaktadır. Tavus kuşları, başlarının arkasında duran ve kepez adı verilen birkaç kalın tel ile de karakterize edilmektedir.

Dişi Tavus Kuşu Uçar mı?

Tavus kuşlarının hem erkeği hem de dişisi ihtiyaç halinde uçabilmektedir. Bu kuşların hangi yükseklikte ve ne kadar süre uçabileceği ise hava şartları ve kuşun ihtiyacına bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Tavus kuşları genellikle avlanma korkusu sonucunda, avcıdan kaçmak amacıyla uçmaya başlamaktadır.

Tavus kuşları beslenme ihtiyacı için uçmayı tercih etmezler. Genelde genç sayılan tavus kuşlarında toprak elde etmek amacıyla uzun sayılabilecek mesafelerde uçuşa rastlanılmaktadır. Saatte yaklaşık 16 kilometreye ulaşabilen tavus kuşları, vücutlarının ağır olması sebebiyle çok uzun süreler uçamamaktadır.

Tavus Kuşu Çeşitleri

Tavus kuşları; mavi, yeşil ve Kongo tavus kuşu olmak üzere üç farklı türe ayrılmaktadır. Mavi tavus kuşu, Hindistan civarında yaşamaktadır ve bu bölgenin ulusal kuşu olarak kabul edilmektedir. Mavi tavus kuşlarının genellikle tohum yediği görülmektedir. Ancak, zaman zaman böcek ve meyve de yemektedir.

Yeşil tavus kuşu, nesli tükenmek üzere olan bir canlı türüdür. Avlanma ve coğrafi bozulmalar sonunda sayısı oldukça azalan yeşil tavus kuşları, Dünya Korunma Birliği tarafından listeye alınmıştır. Yeşil tavus kuşlarının doğal yaşam alanı Buma’dan başlayıp Cava’ya kadar devam etmektedir.

Kongo tavus kuşu ise Orta Afrika bölgesinde yaşamaktadır. Bu tavus kuşları boyutları bakımından mavi ve yeşil tavus kuşlarından daha küçüktür.

Tavus Kuşlarında Beslenme

Tavus kuşları, hepçil beslenme özelliğine sahip canlılardır. Yani bu kuşların; tohum, meyve, ot ve diğer hayvanlardan beslendiği görülebilmektedir. Yılan avlama konusunda oldukça başarılı kabul edilen tavus kuşları, kelebek ve böceklerle beslenmeyi de oldukça sevmektedir.

Tavus Kuşlarının Üremesi Nasıl Olur?

Oldukça gösterişli bir fiziğe sahip olan tavus kuşları, küçük sayılabilecek gruplar halinde yaşamaktadır. Bu gruplarda genellikle erkek başına düşen dişi sayısı fazla olmaktadır. Erkek dişi kuşları, üreme dönemlerinde dişiyi etkilemek amacı ile kuyruklarını sergilemektedir. Dışarıdan görsel bir şölene dönüşen bu davranış, erkeğin dişiye kur yapma biçimidir.

Tavus kuşu erkeği, kur yapmanın dışında da bazı zamanlarda kuyruğunu açmaktadır. Bu zamanların başında, başka bir erkek ile rekabet durumunun oluşması gelmektedir. Çiftleşme sonrasında dişi kuşlar 6 ile 12 arasında yumurta bırakmaktadır. Bu yumurtalar üzerinde geçen yaklaşık bir aylık bir kuluçka süresinden sonra da yavrular yumurtadan çıkmaya başlamaktadır.