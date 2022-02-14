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    YaşamTartıştığı kahvehane sahibini öldürdü! 'Pişmanım, ama hak etti'
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    Tartıştığı kahvehane sahibini öldürdü! 'Pişmanım, ama hak etti'

    Eskişehir’de tartıştığı kahvehane sahibini öldüren şahıs ve kendisine yardım eden 2 kişi adliyeye sevk edildi. Cinayet şüphelisi Hüseyin Ö. ‘Pişmanım ama hak etti’ diyerek adliyeye giriş yaptı.

    14.02.2022 - 12:44 |
    Tartıştığı kahvehane sahibini öldürdü! 'Pişmanım, ama hak etti'

    Olay geçtiğimiz gün Gökmeydan Mahallesi Canay Sokak’ta bir kıraathanede meydana geldi. İddialara göre kahvehane işletmecisi Ali Bahri Gürcan (51) ile Hüseyin Ö. arasında poker oynadıkları esnada ‘rest çekme’ nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada darp edilen Hüseyin Ö., arabasından aldığı silah ile kahvehane işletmecisi Ali Bahri Gürcan’a doğru ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Gürcan, tedavi için götürüldüğü Eskişehir Şehir Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

    “Hak etti, ölecekti”

    Polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda olay yerinden kaçan cinayet şüphelisi Hüseyin Ö. ve kendisine yardım ettiği tespit edilen Soner K. (35) ile İran uyruklu Behrouz M. (43) yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Adliyeye girerken gazetecilerin ‘Neden yaptın’’ ve ‘Pişman mısın?’ sorularına cevap veren Hüseyin Ö. “Kim kimi durduk yere öldürmüş. Hak etti, ölecekti. Pişmanım ama hak etti” ifadelerini kullandı.

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