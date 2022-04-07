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    YaşamTartıştığı esnafı 12'nci kattan atan sanığa 1 yıl 5 ay hapis
    HaberlerYaşam Haberleri Tartıştığı esnafı 12'nci kattan atan sanığa 1 yıl 5 ay hapis
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    Tartıştığı esnafı 12'nci kattan atan sanığa 1 yıl 5 ay hapis

    Şişli'de ticaret merkezinde tartıştığı esnaf İlyas Demirci'yi 12'nci kattan atan ve 11'inci kata düşerek ağır şekilde yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla yargılanan Çağdaş Boyalı iyi hal indirimi uygulanarak, 1 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

    07.04.2022 - 12:37 |
    Tartıştığı esnafı 12'nci kattan atan sanığa 1 yıl 5 ay hapis

    İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Çağdaş Boyalı katıldı. Mağdur İlyas Demirci ise duruşmaya katılmadı. Taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Mağdur İlyas Demircinin avukatı Enver Kibiroğlu, "İddianamede anlatılan sanığın eylemi kasten öldürme teşebbüs suçunu oluşturmuş. Bu nedenle sanığın bu suçtan cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.

    Tutuksuz sanık Çağdaş Boyalı ise söyleyecek bir şeyi olmadığını belirterek beraatını talep etti. Sanık avukatı İlyas Demircinin müvekkiline hakaret ettiğini ve tokat atarak merdivenlere iterek düşürmek istediğini söyleyerek, "Müvekkilim meşru müdafaa sınırları içerisinde hareket etmiştir. Bu sebepten dolayı beraatını talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

     SANIĞA 1 YIL 5 AY HAPİS CEZASI

    Mahkeme heyeti, tutuksuz sanık Çağdaş Boyalının "Haksız tahrik altında kasten yaralama" suçundan iyi hal indirimi uygulayarak 1 yıl 5 ay hapis cezasına hükmetti. Heyet, hükmün açıklanmasını geriye bırakılmasına karar verdi.

     İDDİANAME

    Şişli'de bir ticaret merkezinde 22 Şubat 2021'de günü akşam saatlerinde esnaf İlyas Demirci, tartıştığı 21 yaşındaki Çağdaş Boyalı tarafından 12'nci kattan aşağı atılmıştı. Şans eseri 11'inci kata düşen Demirci, vücudunda oluşan kırıklar nedeniyle hastanede tedaviye alınmıştı. Taraflar arasında yaşananlar güvenlik kamerasına yansımıştı. Aşağı atılan İlyas Demirci'nin şikayeti üzerine gözaltına alınan Çağdaş Boyalı emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. İddianamede Çağdaş Boyalı hakkında "Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis isteniyordu.

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