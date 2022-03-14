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    YaşamTAG otoyolunda 3 TIR ile 4 otomobilin karıştığı zincirleme kaza: 5 yaralı
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    TAG otoyolunda 3 TIR ile 4 otomobilin karıştığı zincirleme kaza: 5 yaralı

    Gaziantep'te 3 TIR ile 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kazanın meydana geldiği Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolunda ulaşımda aksamalar yaşandı.

    14.03.2022 - 01:35 | | Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)
    TAG otoyolunda 3 TIR ile 4 otomobilin karıştığı zincirleme kaza: 5 yaralı

    Kaza gece saatlerinde TAG Otoyolunun Gaziantep kuzey gişeleri yakınlarında meydana geldi. Kentte sabah saatlerinde başlayıp gün boyu etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 3 TIR ve 4 otomobil birbirine girdi. Kazayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen ekipler, kazada yaralanan 5 kişiyi kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri yeni bir kaza yaşanmaması için bölgede önlem aldı. Kaza nedeniyle otoyol gişelerinde yoğunluk oluşmaması için araçlar bir süre farklı güzergahlara yönlendirildi. Kazanın meydana geldiği Şanlıurfa istikametinde de ulaşım tek şeritten kontrollü sağlandı. 

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