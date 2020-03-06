Şükür namazı nasıl kılınır? Kaç rekat? Kadın ve erkekler için kılınışı

Şükür namazı farz olan namazların dışında olan nafile namazlardan biridir. Kılmanın zorunlu olmadığı fakat istenirse kılındığında sevabının alınacağı bir namazdır. Şükür namazı kötü bir musibetten veya beladan kurtulunca yahut güzel haberler alınınca Allah’a şükredebilmek için kılınan bir namazdır. Peygamber Efendimiz (S.A.V) tarafından da bazı zamanlarda şükür namazı kılındığı bilinmektedir. Kurban kesildikten sonra ve abdest alındıktan sonra da şükür namazı kılınabilir.

Şükür Namazı Kaç Rekat?

Şükür namazı 2 rekat olarak kılınır ve ardından dualar edilir.

Şükür Namazı Ne Zaman Kılınır?

Şükür namazı herhangi bir namazın kılınmasının doğru olmadığı kerahat vakitleri dışında her vakitte kılınabilir.

Şükür Namazı Kadınlarda Nasıl Kılınır?

Kadınlar ellerini omuzlarının hizasına kadar kaldırıp avuç içlerini kıble yönüne doğru açarlar. Bu şekilde ilk olarak namaza başlamadan önce Allah’ın rızasını kazanmak için şükür namazı kılınmaya niyet edilir.

Daha sonra İftitah Tekbiri “Allahu Ekber” diyerek alınır. Kadınlar tekbiri aldıktan sonra iki ellerini de göğüs üzerinde tutarlar. Parmaklar tamamen kapalı ve düz şekildeyken sağ el sol elin üzerine konulur. Ardından namaz kılınmaya başlanır.

İlk olarak Sübhaneke duası okunur.

Daha sonra “Euzu Besmele” çekilerek “Fatiha suresi“ okunur ve “amin” denilir.

Fatiha suresinin ardından Kuran’da bulunan en az üç ayet ya da uzun bir sure okunur.

Daha sonra Allahu Ekber denilerek rükuya gidilir. Rükuda kadınlar ayakları hafif açık, başları hafif eğik, dirsekler ve dizler hafif bükülü ve gözler ayak uçlarına bakacak şekilde dururlar.

Rükuda “Subhane Rabbiyel Azim” üç defa tekrar edilir. Kadınlar rükuda el parmaklarını kapalı tutarlar. Elleri dizlerinin üzerine gelecek şekilde koyarlar, dizler tutulmaz.

Rükudan “ Semi Allahu Limen Hamideh” denilerek kalkılır ve sırt tam dik konuma gelince ise “Rabbena Lekel Hamd” denilir.

Daha sonra ayakta çok kısa bir zaman durduktan sonra “Allahu Ekber” denilerek secdeye kapanılır. Kadınlar secdeye giderlerken önce dizlerini daha sonra ise ellerini yere koyarlar. Secde de baş iki el arasına konulurken, burun ve alın mutlaka yere değmelidir. El parmakları ise kıbleyi gösterecek şekilde ve tamamen kapalıdır. Dirsekler yere değer ve vücuda yapışık şekilde konumlandırılır. Ayakların üzeri yere değer ve iki ayakta sağ yana yatık olacak şekilde durur.

Secdede ise “Subhane Rabbiyel Ala” üç kez denilir.

Secdeden kalkılırken “Allahu Ekber” denilir ve oturuş pozisyonuna gelinir. Bir kez “Sübhanallah” denilecek kadar süre oturulduktan sonra “Allahu Ekber” denilerek tekrar secdeye gidilir ve üç kez “Subhane Rabbiyel Ala” denilir ve birinci rekat tamamlanır. İkinci rekatta da aynıları tekrarlanır.

İki rekatın ardından ise oturuşa geçilir ve bu sırada “Ettehıyyatü”, “Allhümme Salli – Barik” ve “Rabbena” duaları sırası ile okunur. Oturuşta ayaklar sağ tarafa çıkarılarak yere oturulur. Avuçlar dizlerin üzerine konulur, parmaklar ise serbest bırakılır. Duaların okunuşu bitince baş önce sağ tarafa çevrilir ve “ Es Selamü Aleyküm ve Rahmetulillah” denilir. Ardından baş sol tarafa çevrilerek aynı cümle söylenir. Böylece selam verilmiş ve namaz bitirilmiş olunur.

Erkeklerde Şükür Namazı Kılınışı

Önce niyet edilir. Erkekler ellerindeki başparmakları kulak memelerine değdirir ve avuç içlerini kıble açarak parmaklarda aralanır. Bu şekilde Allahu Ekber denilerek tekbir alınır ve namaza başlanır.

Tekbirin alınmasının ardından iki el göbek üzerinde; parmaklar kapalı ve sağ el sol elin üstünde olduğu şekilde konulur. Önce “Sübhaneke” duası ardından “Euzu Besmele” ve “Fatiha suresi” okunur. En az üç ayet uzunluğunda bir sure okunur.

Surelerin okunmasından sonra Allahu Ekber denilerek; eller ve parmaklar açık şekilde siz kapaklarına dokunulur. Bel kısmı yer ile paralel olacak şekilde eğilir. Bu şekilde iken kollar düz tutularak, bacaklarda gergin tutulur. Gözler ayakuçlarındayken, dizlerinde kırılmadan düz tutulması gerekir. Üç kez “Sübhane Rabbiyel Azim” denilir.

Rükudan “ Semi Allahu Limen Hamideh” denilerek kalkılır ve sırt tam dik konuma gelince ise “Rabbena Lekel Hamd” denilir. Daha sonra ayakta çok kısa bir zaman durduktan sonra “Allahu Ekber” denilerek secdeye kapanılır.

Erkekler önce dizlerini, sonra ellerini yere koyarlar. Baş secdede iken burun ve alın yere değer ve baş iki elin arasında bulunur. Parmaklar kıble yönündeyken dirsekler vücuda değmez. Topuklar bitişik ayak parmakları kıbleye dönülür. Secdede üç kez “Subhane Rabbiyel Ala” denilir.

Allahu Ekber denilerek; Sol ayak yere yatıkken sağ ayak dik şekilde, parmaklar kıble yönünde bükülü, eller dizin üzerinde dururken parmaklar serbest bırakılarak oturulur. Kısa zaman sonra tekrar secdeye gidilir ve “Subhane Rabbiyel Ala” denilir. İlk rekat böyle tamamlanır. Tamamen aynı şekilde ikinci rekat tamamlanır.

İkinci rekatın ardından oturuşa geçilir ve bu sırada “Ettehıyyatü”, “Allhümme Salli – Barik” ve “Rabbena” duaları sırası ile okunur. Bu sırada erkekler önceki oturuşları gibi oturur ve kadınlarda olduğu şekilde selam verip namazlarını tamamlarlar.