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    YaşamSinop'ta korkunç kaza! Araç paramparça oldu: 2 ölü, 2 yaralı
    HaberlerYaşam Haberleri Sinop'ta korkunç kaza! Araç paramparça oldu: 2 ölü, 2 yaralı
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    Sinop'ta korkunç kaza! Araç paramparça oldu: 2 ölü, 2 yaralı

    Sinop’un Boyabat ilçesinde iki aracın çarpıştığı kazada otomobil ikiye ayrıldı, 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

    16.04.2022 - 22:21 | | İHA
    Sinop'ta korkunç kaza! Araç paramparça oldu: 2 ölü, 2 yaralı

    Kaza, saat 19.15'te Sinop-Boyabat karayolu Karacaören istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 37 DA 692 plakalı otomobil, akaryakıt istasyonundan yola çıktığı sırada 57 AY 393 plakalı minibüs ile çarpıştı. Kazada otomobil ikiye bölünürken, otomobil içinde bulunan Yunus Akça (71) ve Necati Sarı (61) hayatını kaybetti. Minibüs içinde bulunan Abit Yaylaoğlu ve Ozan Yaylaoğlu ise yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Sinopta korkunç kaza Araç paramparça oldu: 2 ölü, 2 yaralı

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