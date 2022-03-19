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    YaşamSakarya'da TIR, öndeki TIR'a çarptı: 1 ölü
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    Sakarya'da TIR, öndeki TIR'a çarptı: 1 ölü

    Sakarya’nın Sapanca ilçesinde, aynı yönde seyreden TIR’a arkadan çarpan TIR’ın sürücüsü Ahmet Eröz (52) yaşamını yitirdi.

    19.03.2022 - 12:52 | | DHA
    Sakarya'da TIR, öndeki TIR'a çarptı: 1 ölü

    Kaza, sabah saatlerinde, TEM Otoyolu Sapanca Uzunkum mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan Ahmet Eröz idaresindeki 06 CS 607 plakalı TIR, önünde ilerlemekte olan Ferhat Döner (31) idaresindeki 53 K 5838 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Ferhat Döner’in kontrolünü kaybettiği TIR yoldan çıktı. Ahmet Eröz hasar gören aracın içerisinde sıkıştı. TIR’ların dorselerinde bulunan ürünler yola saçıldı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, Ahmet Eröz’ü araçtan çıkardı. Ağır yaralanan Eröz, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Sapanca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Eröz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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