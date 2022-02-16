Şahin kuşunun özellikleri nelerdir?

Şahin kuşu farklı özellikleri ile öne çıkan en önemli türler arasında yer almaktadır. Ayrıca doğru eğitildiği zaman insanlara sadık hayvanlar arasında yer alıyor. Evcilleştirme nedenleri ise pek çok farklı özelliğinin önemli katkı sağlamasıdır.

- En geniş kanat açıklığına sahip kuş türüdür.

- Uzun süre havada kanat çırpma ve kalma imkânına sahiptir.

- Kuyrukları yuvarlak bir şekil alır.

- Şahinlerin boyları ortalama 50 cm kadardır.

- Tüylerinin rengi kahverengidir.

- Gagaları çengel bir görünüme sahiptir ve oldukça kıvrımlıdır.

- Pençeleri sert ve güçlüdür.

- Özellikle bir insana ya da başka bir canlıya önemli oranda zarar verecek bir pençe yapısına sahiptir.

- Baştan aşağı bacaklarına kadar tüylü olan şahinler, sadece ayak kısmında tüysüzdür.

- Uzun ömürlü olan şahinler yaklaşık 100 yıl kadar yaşayabilmektedir.

- Yaklaşık olarak dünya çapında 50'ye kadar farklı türü bulunur.

- Genelde toplu olarak hareket ederler ve nadir şekilde tek başına harekete geçerler.

- Ormanlık alanlarda yaşayan kuş türleridir.

- Dağın zirve noktaları ile beraber ağaç köklerinde yuva yaparlar.

Bu gibi pek çok farklı özelliği nedeniyle şahinler göklerin en güçlü ve yırtıcı hayvanlarından biridir.

Yırtıcı şahin kuşu türleri nelerdir?

Yaklaşık olarak 50 kadar farklı türü bulunan şahin kuşları yırtıcı türlerdir. Özellikle avlanma konusunda elde ettikleri beceriler nedeniyle insanlar tarafından evcilleştirilmiştir. Bunlar arasında kızıl şahin ya da paçalı şahinler en bilinen yırtıcı kuş arasında geliyor. Tabi başta Orta Asya olmak üzere Avrupa ve Afrika ile Türkiye'de Marmara bölgesinde görülen türlerdir. Avlanma konusunda çok özel yeteneklere sahiptirler. Bu yırtıcı özellikleri nedeniyle avlarının ellerinden kaçması pek mümkün değildir.

- Avlarını bulduktan sonra kanatlarını açarak odaklı şekilde inişe geçerler.

- Bu iniş saatte oldukça yüksek bir kilometre hızıyla spor arabadan daha fazladır.

- Oldukça yüksek bir görüş yeteneği bulunduğu için avlarını tek seferde yakalarlar.

- İlk yakalama aynı zamanda ilk darbedir ve avı hareketsiz bırakırlar.

Bu özellikleri nedeniyle avlanmak için insanlar tarafından farklı bölgelerde evcil olarak kullanılmaktadırlar.

Şahinlerin besin kaynağı nelerdir?

Şahinlerin beslenme kaynakları oldukça geniştir. Kendinden küçük ve kendinden büyük hayvanları da avlayabilme potansiyeline sahiptirler. Özellikle güçlü pençeleri ve hedefine odaklı net çözünürlük altındaki gözleri hedefine nokta atış yapmasına olanak verir. Bu sayede birbirinden değişik türe sahip hayvanları avlayabilmektedir.

- Sürüngenler,

- Küçük kuşlar,

- Kurbağalar,

- Orta sınıf memeli türleri,

- Fare ve solucanlar,

- Böcekler,

Bir kez avına odaklandığı zaman o avın kaçma ihtimali oldukça düşüktür. O yüzden doğal yaşamın en güçlü yırtıcıları arasında yer almaktadırlar. Hem yerdeki hem de gökteki avlarını ne olduğunu bile anlamadan yakalarlar.

Şahinler Hakkında Bilinmesi Gereken Doğrular

Şahinlerin halk dilinde genelde saldırgan bir hayvan oldukları bilinir. Ancak yapılan Araştırmalar ve inceleme ile verilen eğitimin şahinlerin saldırgan bir hayvan olmadıklarını gösteriyor. Üstelik aksine şahinlerin insanlardan mümkün olduğu kadar uzak durmaya çalıştığı da biliniyor. Çok uzun süre havada uçabilme yetenekleri olmasına rağmen o kadar uzun süre göklerde durmazlar. Belirli bir uçuştan sonra mutlaka yuvalarına dönüş yaparlar.