°
Şehir seçiniz
    BİST1.991-1.61EURO15.60-0.23USD14.220.79ALTIN900.512.43
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    YaşamProfesörün evini kurşunlayan şüpheli İstanbul'da yakalandı
    HaberlerYaşam Haberleri Profesörün evini kurşunlayan şüpheli İstanbul'da yakalandı
    ABONE OL

    Profesörün evini kurşunlayan şüpheli İstanbul'da yakalandı

    Sakarya'da, Prof. Dr. Bayram Topal'ın evini kurşunladıktan sonra kaçan şüpheli Maşallah K. İstanbul'da gözaltına alındı.

    05.03.2022 - 12:06 | | DHA
    Profesörün evini kurşunlayan şüpheli İstanbul'da yakalandı

    Olay, 1 Mart günü, Sakarya Erenler İlçesi'nde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Bayram Topal'ın evinin önüne gelen kimliği belirsiz bir kişi, iddiaya göre mutfak camından içeriye 5 el ateş açtı. Şüpheli daha sonra kaçtı. Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar başlatıldı.

    Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, bir şüphelinin taksiye binerek, olay yerinden uzaklaştığını tespit etti. Ekipler, plakadan belirledikleri taksinin şoförünün ifadesine başvurdu. Taksi şoförünün ifadesinde 40-45 yaşlarında bir kişinin İstanbul, Kartal'dan Sakarya'ya gitmek için taksi istediğini, kendisini Kartal'dan aldığını ve Sakarya'da bilmediği bir adrese bıraktığını söylediği öğrenildi.

    Profesörün evini kurşunlayan şüpheli İstanbulda yakalandı

    Söz konusu şüphelinin Maşallah K. isimli şahıs olduğunu tespit eden polis ekipleri, şüphelinin olayı gerçekleştirdikten sonra dinlenme tesislerine giderek O.A. isimli bir kişiyle yemek yediğini ve O.A. ile birlikte İstanbul'a geri döndüğünü tespit etti.

    Şüpheli Maşallah K.'nin Kartal'daki ev adresini tespit eden Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, savcılık talimatıyla İstanbul'a gelerek, şüpheliyi evinde gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Sakarya Adalet Sarayı'na götürüleceği öğrenildi.

    GÜNCEL HABERLER

    Ukrayna dehşet anlarını paylaştı! Rus helikopter alev topuna döndü

    Ukrayna dehşet anlarını paylaştı! Rus helikopter alev topuna döndü

    Çok yoğun kar yağışı tekrar başlıyor! Meteoroloji son dakika açıkladı! Tarih belli oldu, İstanbul, Ankara, İzmir dahil çok sayıda ilde...

    Çok yoğun kar yağışı tekrar başlıyor! Meteoroloji son dakika açıkladı! Tarih belli oldu, İstanbul, Ankara, İzmir dahil çok sayıda ilde...

    Rusya Ukrayna savaşı yeni dünya düzenine geçişi hızlandıracak

    Rusya Ukrayna savaşı yeni dünya düzenine geçişi hızlandıracak

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Ukrayna dehşet anlarını paylaştı! Rus helikopter alev topuna döndü

    Ukrayna dehşet anlarını paylaştı! Rus helikopter alev topuna döndü

    Sıradaki Haber
    Rusya Ukrayna savaşı yeni dünya düzenine geçişi hızlandıracak

    Rusya Ukrayna savaşı yeni dünya düzenine geçişi hızlandıracak

    Sıradaki Haber
    Akaryakıt fiyatları düşecek mi? Akaryakıt fiyatları ne olacak? Akaryakıt düzenlemesi geliyor!

    Akaryakıt fiyatları düşecek mi? Akaryakıt fiyatları ne olacak? Akaryakıt düzenlemesi geliyor!

    Sıradaki Haber
    3 bin bekçi alımı yapılacak! Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bekçi alımı 2022 başvurusu ne zaman?

    3 bin bekçi alımı yapılacak! Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bekçi alımı 2022 başvurusu ne zaman?

    Sıradaki Haber