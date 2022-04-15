Pes dedirten hırsızlık! Otomobillerin dikiz aynasını çaldılar

Olay, saat 02.00 sıralarında Atakent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, lüks otomobillerin dikiz aynalarını hedef alan üç şüpheli, araçlarıyla iki otomobilin yanına geldi. Biri kişi araçta etrafı kontrol ederken, diğer ikisi dikiz aynalarını söktü. Şüpheliler, dikiz aynalarını kucaklayarak geldikleri otomobile binip uzaklaştı. Balkona çıktığında otomobilinin yan aynalarının açık olduğunu fark eden Bülent Ürenay, uzaktan kumanda ile kapatmaya çalışsa da bunda başarılı olamadı. Şüphelenip otomobilinin yanına giden Ürenay, dikiz aynalarının söküldüğünü fark etti.

Bülent Ürenay, "Dün gece balkona çıktığımda arabamın aynalarının açık olduğunu fark ettim. Kendim açık unuttum zannettim, kapatmaya çalıştım kapanmadı. Şüphelenip aracımın yanına indim. Dikiz aynaların olmadığını gördüm. Benim otomobilin yanında, komşumun yan aynalarının da olmadığını gördüm. İkimizin aracı da aynı marka. Özellikle bu modellere gelmişler sanırım. Sabah kalkıp komşumla beraber karakola şikayetçi olmaya gittik. İfade verdikten sonra bizimle beraber 13 kişinin de dikiz aynalarının çalındığını öğrendik" şeklinde konuştu

HIRSIZLIK KAMERADA

Hırsızlık anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, araçlarıyla gelen şüphelilerin park halindeki iki lüks otomobilin dikiz aynalarını söküp, çaldıkları yer alıyor.