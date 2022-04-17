Hristiyanlar için Paskalya, birçok önemli dini çağrışım içerdiği için büyük önem taşıyan bir zamandır. Hristiyanlar, bu dönemde İsa Mesih'in çarmıha gerildikten sonra dirildiğine inanırlar. Peki, Paskalya Bayramı ne zaman? Paskalya yortusu ne demek? Paskalya Bayramı nasıl kutlanır? Paskalya Bayramı kutlama mesajları!

PASKALYA NEDİR?

Paskalya ve Triduum sözcüklerinin 2. yüzyıldaki karşılığı Yunan ve Latin yazarlar tarafından "Pascha" olarak kullanılmıştır. İbranice "Pesah" sözcüğünün Aramiceye geçmiş halinden türetilmiştir. Sözcük "dokunmadan geçmek" anlamına gelir ve İsrailoğulları'nın Mısır'daki esaretten kaçışına veya İsrailoğulları'nın ilk doğan çocuğunun canının bağışlanmasına gönderme yapar.

PASKALYA BAYRAMI NE ZAMAN?

Paskalya, beş haftalık Büyük Perhiz denilen ve 40 gün boyunca hayvansal gıdaları yemeden tutulan bir oruç ile son hafta olan Kutsal Haftayı kapsıyor ve Paskalya Günü'nde (Diriliş Günü) sona eriyor. Hristiyanlığın dini bayramlarından biri olan Paskalya Bayramı, bu yıl 17 Nisan, Pazar gününe denk geliyor.

PASKALYA BAYRAMI NASIL KUTLANIR?

Paskalya tüm Hıristiyanlar tarafından kutlanıyor. Yaygın olarak kiliselerde düzenlenen ayinlerin dışında, kutlandığı ülkeye göre değişik gelenekler var. Bunlar arasında en yaygını kişilerin birbirine genellikle çikolatadan yapılan Paskalya tavşanı ve Paskalya yumurtası hediye etmesi... Paskalya Günü için evlerde özel Paskalya çörekleri yapılıyor, haşlanmış yumurtalar boyanıyor, mumlar yakılıyor ve dualar okunuyor.

PASKALYA KUTLAMA MESAJLARI

- Bu güzel günde size güneş ışığı ve bir sepet dolusu çikolata diliyorum. Mutlu Paskalyalar!

- Bugün, İsa'nın fedakarlığını anıyor ve dünyamıza getirdikleri için şükrediyoruz. İyi bir Paskalya diliyorum!

- İşte tatilin gerçekte neyle ilgili olduğunu hatırlayarak geçirilen bir Paskalya için: barış, bağışlama ve İsa'nın armağanı.

- Happy Easter

- Tanrı Paskalya’da ve her zaman kalbinizi neşelendirsin, mutlu etsin

- Paskalya mucizesi size mükemmel huzur getirsin

- Baharın umudunu ve güzelliğini ve daha parlak günlerin ümidini dilerim

- Bütün yıl Mesih’in huzurunu hissetmen için dua ediyorum

- Tanrı sizi Paskalya Bayramında ve daima kutsasın

- Size umut dolu bir yıl ve Paskalya’da her zaman iyi şeyler dilerim