Pakistan Papağanı ne yer? Mavi Pakistan Papağanı bakımı nasıl yapılır?

Pakistan papağanı, yeşil papağan veya küçük İskender papağanı olarak da isimlendirilir. Bazı ülke ve bölgelerde Amazon papağanı olarak da tanınır. Birçok farklı özelliği ile diğer cinslerinden kolayca ayırt edilebilmektedir. Bu nadir papağan türlerini yetiştikleri bölgeler dışında da artık sıklıkla görebilmekteyiz.

PAKİSTAN PAPAĞANI HAKKINDA BİLİNMEYENLER VE ÖZELLİKLERİ

Pakistan papağanı, yani yeşil papağanın tüyleri yeşilin çeşitli tonlarındadır. Güzel ve parlak bir tüy yapısına sahiptir. Gagaları kırmızı renklidir. Ortalama boyları kuyruklar dahil 40 cm civarıdır. Ağırlıkları 300-400 gram arasında değişmektedir. Doğal ortamda ağaç kovuklarına yuva yaparlar. Pakistan papağanları, hızlı bir şekilde uçar. Uçarken sesler çıkarırlar. Ortalama yaşam süreleri, 15 ile 30 yıl arasında değişmektedir. Ev ortamlarında bakılması ve eğitilmesi oldukça zor olan bir papağan türüdür.

Pakistan papağanı, konuşma yeteneği diğer birçok papağan türüne göre çok az olan bir türdür. Normal tohum ve tahıllı yemler ile meyveler ve sebzelerle destek sağlanabilir. Erken Pakistan papağanlarının boyunlarında siyah bir boyun halkası ve pembe ense halkası bulunur. Dişilerde ise bu halkalar yoktur. Pakistan papağanlarının 27 adet türü bulunmaktadır. Pakistan papağanları, yürüme çağına gelen çocuklarla aynı zekaya sahiptir. Olağanüstü ses yetenekleri, eğlenceli olmaları ve komik hareketleri ile tanınırlar.

Pakistan papağanları, sevgi dolu ve sadıktırlar. Arkadaş canlısı olarak sevilen bir papağan türüdür. Pakistan papağanlarının çoğu yeşil renklidir. Türlerine bağlı olarak vurgu renkleri değişir. Yine türlerine bağlı olarak soluk ya da canlı renklerde olabilmektedirler. Pakistan papağanları; Meksika, Güney Amerika, Karayiplerde yoğun olarak görülürler. İlgi odağı olmayı seven bu papağanlar, zeki ve eğlenceli yanları ile beğenilen türler arasındadır. Pakistan papağanlarının kafa kısmında sarı ve kırmızı tüyleri olanları konuşmaya daha çok meyillidir. Çığlık atarak gürültü yapabilirler.

PAKİSTAN PAPAĞANI NE YER?

Doğal ortamlarında tohumlar ve çeşitli meyveler ile beslenirler. Yine evde beslenen Pakistan Papağanlarına da aynı tür beslenme ve diyet programı uygulanabilir. Normal tohum ve tahıllı yemler ile meyve ve sebzelerle beslenme desteği sağlanmalıdır.

MAVİ PAKİSTAN PAPAĞANI BAKIMI NASIL YAPILIR?

Mavi Pakistan papağanına günlük temiz, tatlı, klorsuz su verilmelidir. Koyu yapraklı yeşillikler, sebzeler, meyveler ve fındıklarla beslenirler. Bu papağanların kafesleri mümkün olduğunca büyük olmalıdır. Bunun sebebi bu özel papağanların, dar ve sıkışık ortamlardan hoşlanmamaları ve bu ortamlarda bunalarak rahat bir şekilde hareket edememeleridir. Ayrıca kanatlarının sıkışmaması açısından da kafes büyüklüğü önem taşır. Kafesleri temiz, dayanıklı, toksik olmayan malzemelerden yapılmış olmalıdır.

Karanlık alanlar tercih edilmemelidir. Kafesin, doğal ışık erişimi mutlaka olmalıdır. Haftada bir gün yapılacak özel mamalarda bu papağanlar için faydalı olabilmektedir. Bu papağanların bakımının bu konuda bilgili kişiler tarafından yapılması gerekir. Bu sebeple Pakistan papağanları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmayanların öncelikle bu eksikliklerini gidermeleri gerekir. Papağan sahibi olmak isteyeneler, hemen Pakistan papağanını alarak besleyip bakmaya başlamamalıdırlar.

Bakımı ve eğitimi zor olan ve sabır isteyen bir papağan cinsidir. Büyük bir ilgi ve sevgi ile yaklaşılması gerekir. Bu önemli koşullar sağlanırsa istenilen seviyelerde eğitilebilirler. Ciddi anlamda onlarla ilgilenebilecek ve onlara zaman ayırabilecek kişiler tarafından sahiplenilmeleri uzmanlar tarafından önerilmektedir. Aksi durumda farklı türlere yönelmek daha doğru bir seçim olacaktır.

PAKİSTAN PAPAĞANINDA YAYGIN OLARAK GÖRÜLEN HASTALIKLAR NELERDİR?

- Şişmanlık

- Ateraskleroz

- Solunum yolu enfeksiyonları

- Renksiz tüyler (hepatopati ya da yetersiz beslenme)

- Ayak nekrozu

- Karaciğer yağlanması hastalığı

- Papilomatosis

- Kronik sinüs enfeksiyonu

- Sinüzit

- Rinit

- Enterit